Mayotte : les Comores dénoncent une militarisation accrue de l’île, le choix souverain de la France

En pleine tournée des Outre-mer, Manuel Valls provoque la colère des Comores en annonçant un renforcement militaire à Mayotte. Alors que le ministre des Outre-mer a évoqué devant l’Assemblée nationale un « soutien accru » à la base navale de Dzaoudzi, Moroni dénonce une décision « à contre-sens de l’histoire » et met en garde contre une escalade des tensions. Pour le ministre comorien de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud, cette militarisation n’est pas la réponse aux défis sécuritaires et migratoires que connaît l’île.

Mayotte, département français depuis 2011, reste une source de discorde entre Paris et Moroni, qui continue d’en revendiquer la souveraineté. La question migratoire y est brûlante : des milliers de Comoriens tentent chaque année de rejoindre l’île au péril de leur vie, alimentant un contentieux historique. Entre 1995 et 2012, entre 7.000 et 12.000 personnes auraient péri en tentant la traversée du bras de mer séparant Mayotte des Comores.

Interrogé par la députée de Mayotte Estelle Youssouffa, Manuel Valls a confirmé que la loi de programmation Outre-mer inclura un renforcement des infrastructures militaires, notamment pour « garantir la surveillance permanente de l’approche du territoire ». Son entourage précise cependant qu’il n’a pas été question de construire une nouvelle base navale, mais plutôt de consolider les moyens déjà en place, notamment les bâtiments de la Marine nationale et le commandement de la gendarmerie.

Ce dossier illustre une fois de plus le fossé entre la France et les Comores. Tandis que Paris voit dans ce renforcement militaire une nécessité pour sécuriser l’île et enrayer l’immigration clandestine, Moroni y voit un prolongement du contentieux post-colonial. Alors que Manuel Valls poursuit sa tournée dans les Outre-mer, Mayotte demeure au cœur d’un affrontement diplomatique dont l’issue reste incertaine.

La Rédaction d’Opinion Internationale