Antilles : Manuel Valls entame sa tournée sur fond de vie chère et d’insécurité

Manuel Valls a entamé sa visite officielle aux Antilles par une première étape à Saint-Martin, vendredi 14 mars. Déterminé à faire de la vie chère et de la sécurité les priorités de son déplacement, le ministre des Outre-mer a multiplié les rencontres avec les élus et les forces de l’ordre. Sur cette île franco-néerlandaise, il a visité le chantier de la cité administrative, destinée à remplacer celle détruite par l’ouragan Irma en 2017, ainsi que plusieurs infrastructures publiques en cours de reconstruction.

Saint-Martin fait face à une recrudescence inquiétante de la délinquance. Rien qu’en 2024, 123 vols à main armée ont été recensés, soit deux fois plus qu’en 2023. Une situation jugée alarmante par les autorités locales, alors que l’État vient d’accorder davantage d’autonomie à la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin afin de mieux répondre aux attentes du territoire. « La prise de décision sera plus rapide et plus adaptée aux réalités locales », a assuré Manuel Valls.

Ce premier jour de déplacement a également été l’occasion d’échanger avec le président de la Collectivité de Saint-Martin, Louis Mussington. L’accès à l’emploi des jeunes, la crise du logement et l’inflation des prix à la consommation ont été au cœur des discussions. Autant de défis que le ministre promet d’aborder avec fermeté tout au long de sa tournée. Après Saint-Martin, il doit se rendre à Saint-Barthélemy ce samedi, avant d’enchaîner avec la Guadeloupe puis la Martinique.

Ce déplacement s’inscrit dans un climat social particulièrement tendu. À l’automne 2024, la Martinique avait été secouée par des émeutes contre la cherté de la vie, une crise qui avait mis en lumière l’opacité des prix et la situation de quasi-monopole des grandes enseignes de distribution. Face à ces dérives, Manuel Valls a déjà critiqué à plusieurs reprises les marges abusives pratiquées dans les territoires ultramarins. Reste à voir si son voyage se traduira par des annonces concrètes ou s’il se limitera à un énième constat d’échec.

