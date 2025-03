Lettre ouverte à Manuel Valls de Max Orville : « relancer la dynamique économique est la priorité ! »

Puisque le premier ministre de la République française, François Bayrou, est aussi le président du MODEM, Opinion Internationale donne la parole à l’ancien député européen Max Orville, président du MODEM Martinique et référent Outre-mer de ce parti de du bloc central parlementaire. Dans cette lettre ouverte, Max Orville propose quelques pistes à Manuel Valls pour inspirer les annonces audacieuses qu’ils pourraient faire dans les jours qui viennent à partir de Fort-de-France.

Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur Manuel Valls,

Vous effectuerez lundi votre premier déplacement à la Martinique en tant que ministre d’Etat, ministre des Outremers.

Comme vous le savez, en plus de ses paysages idylliques, de son climat agréable, de sa mer chaude, de sa richesse culturelle, de sa population accueillante et attachante, la Martinique possède un tissu d’entreprises dynamiques, qui fournit dans un contexte difficile des biens et des services de qualité, très diversifiés, que la plupart de ses voisins lui envient.

Ces entreprises ont besoin de vous. L’évocation de ce qu’elles ont enduré vous indiquera pourquoi. Les pistes proposées pour les aider vous suggèreront comment.

Le long martyre des entreprise martiniquaises.

Depuis le 1er septembre 2024, les entreprises martiniquaises ne cessent d’être attaquées, malmenées, calomniées, fragilisées ou même détruites.

Des groupes d’activistes se sont arrogé le droit d’entraver jours après jours les accès des centres commerciaux et de perturber leur fonctionnement. Pendant la nuit, des individus brulaient des parcs de voitures, pillaient et incendiaient des locaux.

Les chiffres d’affaires baissaient brutalement. En centre commercial les recettes des boutiques chutaient de plus de 20%. Ailleurs, la peur, les destructions, les entraves à la circulation, les annulations de réservations touristiques faisaient également plonger les ventes.

Pénétrés d’ivresse révolutionnaire et assoiffés de violence, les réseaux sociaux approuvaient bruyamment. Certains responsables politiques, enfourchaient le cheval fou du populisme et contribuaient à la mise à l’index des entreprises, les accusant à tort de pratiques anti-concurrentielles, les érigeant en bouc émissaires responsables des surcouts, pourtant liés à l’éloignement et à la fiscalité locale. La majorité des élus, par crainte des représailles se cachait « en bas feuilles ».

Les Martiniquais, eux, se taisaient, subissaient. Ils ne se mobilisaient pas, ne répondaient pas aux appels des émeutiers. Ils comprirent rapidement que leur destin était étroitement lié à celui de leurs entreprises. Ils savaient que l’effondrement des revenus des entreprises signifieraient la baisse future de leurs propres revenus. Ils pressentaient que la perte de confiance d’entrepreneurs insultés, menacés, entrainerait une chute des investissements.

Ensuite, comme les répliques suivent un tremblement de terre, les mauvaises nouvelles se succédaient :

– Les assurances annonçaient, soit leur refus d’assurer les risques liés aux émeutes, rendant ainsi impossible tout nouveau projet immobilier, soit des augmentations de primes vertigineuses… qui ne pourraient que se retrouver partiellement dans les prix de vente.

-Certains transporteurs maritimes indiquaient leur décision de ne plus desservir la Martinique.

-Des projets étaient gelés, ou tout simplement abandonnés.

Le moment est venu d’aider les entreprises à respirer à nouveau.

Monsieur le ministre, nous vous suggérons quelques pistes :

Contrôler, contrôler pour laver l’honneur des entreprises, mais tout contrôler…

On parle sans cesse de contrôles : contrôles de marges, contrôles du bon fonctionnement de la concurrence, contrôle du respect du protocole d’accord du 16 octobre 2024. Les entreprises y sont favorables. Des contrôles ont déjà eu lieu et ils ont attesté de pratiques correctes. Que d’autres soient effectués qui laveront les soupçons alimentés par les populistes ! Ainsi, l’honneur des entreprises et de leurs 90000 salariés sera enfin débarrassé des calomnies sans fondement qui les dénigrent.

Mais s’il vous plait Monsieur le Ministre, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, contrôlez également les deux autres signataires du protocole d’accord du 16 octobre 2024. L’Etat et la Collectivité de Martinique ont en effet accepté de reporter sur d’autres produits le cout des suppressions ou allègements de taxes qui étaient jusque-là perçus sur les 6000 produits de premières nécessité listés dans l’accord. Ces deux partenaires se sont clairement engagés, par écrit, à respecter le principe de neutralité budgétaire.

La taxe d’octroi de mer représente 350 millions d’euros par ans, soit une moyenne de 1000 euros par martiniquais et par an. Il serait opportun que vos services vérifient que les consommateurs martiniquais ne seront pas amputés d’une partie supplémentaire de pouvoir d’achat s’il s’avérait que les mouvements de taux effectués dans le cadre de l’accord de Plateau Roy ne respectaient pas le principe de neutralité budgétaire et se traduisaient par une augmentation globale du poids de cette taxe. Il en est de même concernant la TVA.

– Aidez-les entreprises en aidant leurs clients.

Monsieur le ministre, qui peut douter que si après avoir été dédouanés, les produits qu’elles vendent parvenaient dans les locaux des entreprises martiniquaises aux mêmes couts que dans ceux de leurs confrères hexagonaux, leur prix de vente auraient été similaires ?

Epargnons nous une énième démonstration basée sur l’exemple du container de pates. En réalité, pour gommer l’impact de l’éloignement et de l’étroitesse du marché sur les prix, chacun sait qu’il n’y a que deux solutions :

– Agir sur les coûts de revient en mettant en place une prise en charge par la solidarité nationale des coûts de l’éloignement, afin que les produits arrivent dans les entrepôts des entreprises martiniquaises au cout métropole. Il s’agit du mécanisme de la continuité territoriale bien connu en Corse.

– Et d’autre part, agir sur les revenus, en permettant une augmentation des revenus nets grâce à une exonération de toutes les charges salariales et patronales pesant sur le travail, et en favorisant la création d’emplois par le rétablissement d’un environnement propice au développement économique.

Monsieur le ministre, avec la sécurité, le dynamisme économique est une des conditions de l’épanouissement des Martiniquais. Ils savent que pour la sécurité, ils peuvent compter sur l’ancien ministre de l’Intérieur que vous êtes. Mais tous vous demandent votre aide pour le redémarrage économique de cette belle île sinistrée. Une aide concrète, allant au-delà des clichés, des postures, des anathèmes qui ne permettront jamais d’avancer.

Max ORVILLE

Ancien député européen président du MODEM Martinique et référent Outre-mer du MODEM