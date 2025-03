Et si les femmes reprenaient le pouvoir aux talibans ? L’édito Sois belle et ouvre la de Michel Taube

Imaginez un instant : les femmes d’Afghanistan, depuis trop longtemps sous la botte des talibans, se levaient un matin et reprenaient le contrôle. Des années d’oppression, de répression, d’humiliation et de violence, et soudain, une révolte massive. Les femmes afghanes, mères, sœurs, filles, et militantes, décidaient tout d’abord d’une grève du sexe puis rapidement prenaient les armes pour renverser le pouvoir patriarcal des talibans.

Et si elles reprenaient le pouvoir ?

Un rêve ? Une utopie ? Mais peut-être pas tant que cela. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les femmes afghanes ont résisté, malgré des moyens minimes et des risques extrêmes. Elles se battent pour leurs droits à l’éducation, à la liberté de mouvement, à une place dans la société.

Et si ce combat devenait le fer de lance d’un soulèvement plus large, organisé et déterminé ? Et si elles devenaient la force motrice d’un renversement qui serait aussi radical que symbolique ?

L’histoire de l’Afghanistan est marquée par les luttes des femmes : de l’activiste Malalai Joya – cette députée afghane, bannie du Parlement pour avoir dénoncé la corruption frappant son pays – à la journaliste Shukria Barakzai, en passant par cette athlète afghane aux JO de Paris exclue pour avoir…, des femmes ont toujours résisté, même lorsque le pays sombrait dans la guerre et l’extrémisme.

Aujourd’hui, l’armement des femmes afghanes se fait au moyen de leurs voix, de leurs réseaux sociaux, de leurs actions clandestines. C’est sans aucun doute, la raison de leur musellement toujours plus oppressif des talibans. Une révolution féminine est peut-être en train de se préparer, pas en face-à-face avec les talibans, mais dans les coulisses, dans l’invisible.

Si ces femmes reprenaient le pouvoir, que serait-ce pour l’Afghanistan, mais aussi pour le monde ? Le pays serait-il capable de se reconstruire sous une gouvernance féminine ? Une telle réorientation politique et sociale serait-elle possible ? Un gouvernement dirigé par une majorité de femmes pourrait réinventer une société fondée sur la solidarité, l’égalité, et la justice. Il pourrait y avoir une réforme radicale de la culture de la violence, une réhabilitation de l’éducation pour toutes les filles, un nouveau système économique et social qui donnerait aux femmes le pouvoir d’entreprendre, de diriger, et d’innover.

Joe Biden et le monde ont précipitamment lâché l’Afghanistan en 2021. Trump se réveillera-t-il en vrai féministe ? Cette prise de pouvoir ne serait pas qu’une affaire d’organisation politique interne : elle impacterait le monde entier. Une société qui a été structurée autour de l’oppression, du patriarcat et de la guerre, pourrait se relever et devenir un modèle d’inclusivité et de dignité et formerait une onde de choc jusqu’en Iran, au Pakistan et bien au-delà.

En renversant les talibans, les femmes ne reprendraient pas seulement le contrôle de leur propre vie, mais elles redéfiniraient le cours de l’histoire de leur nation et du monde.

Certes, cette hypothèse, ce rêve, reste un défi colossal qui semble illusoire. Car même dans l’imaginaire collectif, l’Afghanistan des talibans semble presque insurmontable. Mais l’histoire nous enseigne que les femmes n’ont jamais cessé de résister, de lutter, et de créer du changement. Le pouvoir des talibans repose sur la peur, mais le pouvoir des femmes repose sur la force intérieure, la solidarité, et l’espoir. Et cela, les talibans ne peuvent l’écraser.

Et si les femmes reprenaient le pouvoir ? Ce ne serait pas un fantasme, mais une révolution de l’esprit et du cœur. Et peut-être, juste peut-être, la clé d’un avenir plus radieux pour l’Afghanistan et le monde.

Michel Taube