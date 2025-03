Un hub pour le développement durable (ODD) à Almaty : l’ONU en rêve, le Kazakhstan orchestre. L’édito de Michel Taube

L’ONU vient donc d’adopter, à l’unanimité une résolution pour créer un Centre régional des Objectifs de développement durable (ODD) à Almaty au Kazakhstan. Almaty est l’ancienne capitale politique du pays, et la capitale économique, encore aujourd’hui. Un vote sans accroc, des discours pleins de bonnes intentions… et toujours cette même promesse : la coopération internationale va changer la donne !

Un choix géographique qui en dit long

L’Asie centrale, cette terre de tous les paradoxes, devient la nouvelle vitrine du développement durable pour l’ONU avec pour pivot central, donc, Astana. Il faut dire que la région en a bien besoin.

Entre les pénuries d’eau, la dépendance aux hydrocarbures et un voisin afghan en quête de stabilité, les défis ne manquent pas. Alors, l’ONU installe son centre au Kazakhstan, présenté comme le bon élève régional et c’est vrai que cette ancienne république soviétique, qui a fêté les 30 ans de son indépendance en 2021, tend les bras à l’Occident et à l’Europe et au reste du monde. Un pays qui, depuis son indépendance, joue les médiateurs dans plein de dossiers chauds, y compris religieux (Astana accueille tous les ans un forum du dialogue entre les religions, toutes les religions) et soigne son image sur la scène internationale.

Ce centre de l’ONU est donc une nouvelle carte à jouer pour Astana.

Quant à Almaty, c’est un choix malin : ville la plus dynamique du pays, déjà hôte de plusieurs agences onusiennes, elle offre un cadre confortable pour les experts en développement durable. Reste à savoir si, entre deux colloques et une avalanche de rapports, ce hub produira autre chose que des diagnostics déjà connus. Mais c’est une autre histoire.

Les experts de l’ONU pourront se consoler en allant skier dans la magnifique station ultramoderne à quelques kilomètres seulement du centre-ville, avec des pistes culminant à… 3000 m d’altitude !

Des ODD aux réalités du terrain

Officiellement, ce centre de l’ONU doit harmoniser les politiques régionales, aider l’Afghanistan à sortir du chaos et traduire les grands principes de l’organisation en actions concrètes. Mais derrière les envolées diplomatiques, une question demeure : quels moyens réels seront mis sur la table ? Car l’ONU sait mieux que personne multiplier les structures sans toujours leur donner les moyens d’agir.

Le Kazakhstan, lui, en tout cas, joue sur tous les tableaux. Il s’offre un rôle central dans la coopération régionale, soigne son image de partenaire fiable, et renforce ses liens avec les grandes puissances.

De Washington à Pékin, en passant par Moscou, tout le monde regarde cette initiative d’un œil attentif. Pas tant pour les ODD, mais pour ce que ce hub dit des équilibres de demain ! Sachant que l’Asie Pacifique est au centre de tous les radars.

Alors, révolution ou énième coup de com’ ? Comme toujours, la diplomatie sait enrober ses ambitions dans de belles déclarations. Mais au bout du compte, ce sont les investissements, les projets concrets et la capacité à sortir l’Afghanistan de l’impasse qui diront si ce centre de l’ONU qui va ouvrir bientôt au Kazakhstan est autre chose qu’un symbole de plus sur la carte onusienne.

Michel Taube