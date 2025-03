L’OTAN est mort, construisons la Communauté Européenne de Défense (CED) ! L’édito de Michel Taube et son passage sur Beur FM

C’est un moment décisif pour l’Europe. Une de ces bifurcations historiques qui ne se présente qu’une fois par siècle. L’OTAN, créée après la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l’Union soviétique, est en train de mourir sous nos yeux. Et le fossoyeur n’est autre que Donald Trump. Son annonce de suspendre unilatéralement l’aide militaire à l’Ukraine n’en est que le premier acte. Le second suivra très vite : le retrait des États-Unis de l’Alliance atlantique. C’est écrit, selon nous, dans la logique de Trump.

L’Amérique de Trump ne veut plus d’une Europe forte et souveraine, mais d’une Europe vassalisée, soumise à ses intérêts économiques et stratégiques.

Nous devons prendre acte de cette rupture et agir en conséquence. L’Europe doit cesser d’être un sous-continent dépendant du bon vouloir de Washington. Le moment est venu de réaliser ce qui aurait dû être fait il y a soixante-dix ans : créer une Communauté Européenne de Défense. En 1954, le projet de la CED était prêt à voir le jour, soutenu par les Allemands et les Français, convaincus qu’une défense commune était la seule garantie de paix et de sécurité. Mais la frilosité politique de Pierre Mendès France, grand homme politique par ailleurs, l’a fait capoter. Sur cet échec, qui a changé le cours de notre histoire, l’Europe a choisi la voie économique pour faire la paix et se réconcilier avec elle-même : CECA, CEE, Union européenne. Côté défense, nous avons depuis vécu sous le parapluie américain, au prix de notre autonomie stratégique.

Aujourd’hui, l’histoire nous donne une seconde chance. Développer le pilier européen de l’OTAN ne suffit plus !

Les États-Unis nous abandonnent, et la Russie de Vladimir Poutine ne cache plus son hostilité envers une Europe qu’elle veut affaiblir. L’heure n’est plus aux tergiversations bureaucratiques de Bruxelles, mais à une décision politique forte. Quelques nations européennes souveraines — la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Italie, la Finlande, la Roumanie, l’Espagne — doivent s’unir pour mutualiser leurs moyens de défense et créer une force militaire commune capable d’assurer la sécurité du continent. Que l’Union européenne apporte des financements en appui, – comme le propose Ursula Von der Leyen -, pourquoi pas. Mais la défense, la décision de risquer d’envoyer des femmes et des hommes mourir pour notre liberté, seuls des Etats souverains peuvent en décider. Ce ne sera pas un processus simple, ni immédiat, mais il est indispensable.

Que Trump décide de s’allier durablement à la Russie ou non, le résultat est le même : l’Europe est livrée à elle-même. La question n’est plus de savoir si nous devons agir, mais comment. C’est le retour à la réalité géopolitique brutale, et seuls ceux qui auront su prendre leur destin en main pourront espérer peser sur l’avenir.

L’OTAN est mort. Vive la Communauté Européenne de Défense !

Michel Taube