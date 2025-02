Le Carnaval, une thérapie sociale par la liesse !

La Martinique possède l’un des plus beaux carnavals du monde et l’un des plus originaux. Le carnaval de la Martinique est très populaire. Malgré la présence d’associations et de groupes organisés, tout le monde peut y participer dans la liesse, l’exaltation et l’autodérision.

C’est un moment de libération, pendant lequel l’ordre établi et la distribution des rôles sont renversés, tous les tabous et les interdits sont suspendus et tous les excès sont permis.

Il marque aussi le besoin de s’amuser, d’oublier durant un certain temps les soucis de tous les jours et les contraintes du quotidien.

Une des particularités de notre carnaval est la satire politique.

Les personnalités publiques sont souvent caricaturées et tournées en dérision. Cela permet aux participants d’exprimer avec humour leurs opinions et de se moquer des situations politiques de manière ludique.

Sur le plan sociétal, le carnaval est aussi une occasion d’exprimer l’identité́ culturelle martiniquaise.

Les traditions, les danses et les chants qui y sont présentés racontent l’histoire de la Martinique et reflètent les valeurs de la population.

Enfin le Carnaval génère une activité économique touristique et aussi des opportunités d’affaires pour les promoteurs évènementiels, les chanteurs, les auteurs-compositeurs, les concepteurs de costumes, les maquilleurs professionnels et les musiciens, les marchands ambulants pour n’en nommer que quelques-uns.

En somme, le carnaval en Martinique est bien plus qu’une simple fête, c’est un événement qui renforce la cohésion sociale, célèbre la culture locale et permet d’ouvrir le dialogue sur des sujets importants.

Alors à vos déguisements et lâchez-vous dans la sobriété et la sécurité

PILI PIPI WE, PILI PIPI WE, PILI PIPI WE

Patrick Ultet, Carnavalier du MODEM Martinique