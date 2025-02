Philippe Lacroix, maire d’Oradour-sur-Glane : « Monsieur Apathie, comparer Oradour à l’Algérie, c’est réécrire notre histoire, c’est du révisionnisme ! »

Philippe Lacroix, vous êtes le maire d’Oradour-sur-Glane. Merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale pour réagir aux propos de Jean-Michel Aphatie sur RTL hier matin qui a osé comparer le massacre d’Oradour-sur-Glane au comportement de la France en Algérie. Quelle est votre réaction ?

J’ai été choqué par ces propos. Dire que la France a commis des centaines d’Oradour, c’est scandaleux car ignorer ce qui s’est passé chez nous !

Je ne me permettrais pas de parler de la guerre d’Algérie parce que je ne suis pas historien de formation mais aller comparer le massacre d’Oradour-sur-Glane à tout autre crime, c’est stupide et choquant. Car c’est ignorer, c’est minorer ce qui s’est passé ici le 10 juin 1944.

Les propos de Jean-Michel Aphatie sont stupides, surtout venant d’un éditorialiste qui est sensé réfléchir sur les faits. Vous avez vu Thomas Sotto et Florence Portelli sur le plateau de RTL bondir, tellement ils étaient choqués.

Et je le suis comme tous mes concitoyens d’Oradour-sur-Glane et j’en suis sûr comme une grande majorité des Français lorsque je vois les réactions que ces propos scandaleux ont suscitées sur les réseaux sociaux.

Bien sûr qu’en Algérie comme dans tous les conflits et toutes les guerres, il y a eu des civils tués, assassinés, des familles brisées, mais Oradour-sur-Glane, c’est un crime particulier : nous sommes juste après le débarquement, c’est le rassemblement d’une population, l’exécution des femmes et des enfants dans l’église, un massacre de 643 innocents. Et c’est un régime qui a voulu faire un exemple. J’ai perdu cinq membres de ma famille à Oradour-sur-Glane.

Bref, Oradour-sur-Glane, c’est le plus grand massacre de populations civiles de la seconde guerre mondiale en France.

Les propos de Jean-Michel Aphatie ne participent-ils pas, et c’est la raison pour laquelle je vous ai contacté, d’une forme de révisionnisme, voire de négationnisme inversé comme je l’écris dans mon édito de ce jour, très à la mode aujourd’hui et qui se distille dans les esprits notamment des jeunes générations ? J’entends par négationnisme inversé le fait de, non pas nier l’existence des génocides du XXème siècle ou des crimes comme celui d’Oradour-sur-Glane mais d’en réduire la gravité et l’indicible horreur. Je n’ai pas souvenir que l’armée française ait débarqué dans un seul village algérien en prenant la population civile et en disant : « on va tous maintenant vous exécuter ». Ni encore moins de s’en prévaloir comme l’ont fait les nazis dans leur haine de leurs ennemis. Lorsque Aphatie dit que « les nazis se sont comportés comme nous en Algérie », c’est du révisionnisme négationniste.

Je suis d’accord. La comparaison d’Aphatie, c’est une manière de refaire l’histoire, de réécrire l’histoire et c’est profondément choquant.

Quand Jean-Michel Aphatie dit que les nazis se sont comportés comme nous en Algérie, oui c’est une forme de révisionnisme. On ne va pas tout de même refaire l’histoire !? Le nazisme c’est Oradour-sur-Glane, c’est la Shoah et 6 millions de juifs tués, c’est le racisme poussé à l’extrême dans une idéologie destructrice qui a semé la mort et voulu sortir de toute humanité et détruite des communautés entières.

Est-ce cela que les Français ont voulu faire en Algérie ? Je ne le crois pas.

Vous savez, au nom de la provocation permanente (à moins qu’ils pensent ce qu’ils disent), quand Elon Musk et Steve Bannon font le salut nazi, quand Aphatie dérape ainsi, on sape tous nos efforts pour promouvoir le « plus jamais ça ! ».

Propos recueillis par Michel Taube