L’ITW politique de Alcide Ponga, président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie : « Reprenons le chemin du dialogue »

Opinion Internationale : Bonjour Alcide Ponga, merci de nous accorder cet entretien. Vous venez de participer à un forum économique sur la Nouvelle-Calédonie. Quel en est le principal enseignement ? Et, pour aller à l’essentiel, croyez-vous que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie réside davantage dans le domaine économique ou politique ?

Alcide Ponga : Tout d’abord, ce que je retiens de ce forum, c’est l’importance d’une concertation collective. Nous avons abordé des questions cruciales, et évidemment, la situation économique de la Nouvelle-Calédonie est dans une phase critique. C’est un message que j’ai voulu faire passer dans mon discours : il est urgent d’en discuter de manière franche et responsable. En tant que Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, j’ai insisté sur le fait que l’avenir politique et institutionnel de notre territoire est indéniablement lié à la situation économique. Il n’est pas possible de dissocier ces deux aspects. Si nous pensons pouvoir résoudre la question politique sans prendre en compte l’économie, cela reviendrait à ignorer un facteur fondamental, et cela pourrait nous exploser en pleine figure. En revanche, si nous réussissons à surmonter nos difficultés économiques, nous pourrons envisager un avenir politique apaisé. Et cet équilibre est nécessaire pour attirer les investisseurs et offrir de réelles perspectives aux Calédoniens.

Opinion Internationale : Vous avez évoqué la question politique, notamment celle de l’indépendance. Certains estiment que cette question pourrait être un piège tendu par les indépendantistes. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?

Alcide Ponga : La question politique, en particulier celle de l’indépendance, fait partie intégrante de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Il serait illusoire de penser qu’on pourrait avancer sans en parler. Cela fait partie de notre héritage, et il n’est pas possible de faire l’économie de ce débat. Le développement économique est certes essentiel, mais il ne peut se faire en toute indépendance de la question politique. L’histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée par des revendications d’indépendance, et il est crucial que nous abordions cette question de manière sereine. Cela dit, ce que nous devons aussi comprendre, c’est que la situation économique est grave. Si nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes économiques — notamment le développement et la diversification —, je doute qu’une avancée significative puisse se réaliser sur le plan politique. Ces deux dimensions sont intrinsèquement liées. Il n’y a pas de solution unilatérale : il faut traiter les deux de manière conjointe et cohérente.

Opinion Internationale : Lors de ce forum économique, vous avez eu des échanges avec les ministres de l’État. Vous avez été entendu par eux ? Quelle a été la qualité de ces échanges ?

Alcide Ponga : Oui, je pense que l’État a toujours cherché à accompagner la Nouvelle-Calédonie, même si parfois nous avons le sentiment que ce soutien pourrait être plus conséquent. Cela dit, je tiens à souligner que, même si l’État a ses contraintes, il a su répondre présent, et cela a été le cas lors de ce forum. Je me souviens de l’anecdote que le ministre Manuel Valls a partagée, illustrant l’idée que l’aide de l’État peut sembler venir « goutte à goutte » — mais à terme, chaque goutte compte, et cette accumulation d’efforts peut aboutir à des résultats significatifs, comme la rivière qui prend forme. Je pense qu’il est essentiel d’entretenir un dialogue permanent pour avancer. La situation est complexe, tant pour la Nouvelle-Calédonie que pour la France, mais nous devons être capables d’assumer collectivement nos responsabilités et travailler ensemble. Nous avons chacun un rôle à jouer dans cette dynamique. Pour ma part, je reste ouvert à toute collaboration, car c’est de cette manière que nous pourrons trouver des solutions communes, efficaces et durables.

Opinion Internationale : Vous semblez être conscient de l’importance de cette collaboration. Quelle est votre vision de la manière dont l’État et le gouvernement calédonien peuvent travailler main dans la main pour trouver des solutions pérennes ?

Alcide Ponga : Ce travail commun est fondamental. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’État doivent poursuivre ce dialogue, car c’est en unissant nos forces que nous pourrons surmonter les difficultés. Chaque acteur doit apporter sa contribution, selon ses moyens, ses compétences et ses priorités. Chacun a une part de vérité à défendre, et c’est dans ce respect mutuel que des solutions viables pourront émerger. La Nouvelle-Calédonie n’est pas une entité isolée ; elle fait partie d’un ensemble, et ses problèmes doivent être abordés en tenant compte de l’ensemble des réalités politiques et économiques, tant au niveau local qu’au niveau national. Je reste persuadé que, malgré les obstacles, nous pouvons y parvenir, à condition de faire preuve de responsabilité et de pragmatisme.

Opinion Internationale : Vous semblez optimiste, mais certains estiment que les solutions risquent de se faire attendre pendant plusieurs années. Qu’en pensez-vous ?

Alcide Ponga : Certes, cette situation n’est pas facile, et qu’il n’y a pas de solution miracle. Cependant, je reste convaincu que, si nous nous attelons à la tâche de manière constructive et collective, nous pouvons avancer rapidement, dans un cadre bien défini. Il ne s’agit pas de trouver une solution immédiate, mais de poser les bases d’un avenir stable. Le plus important est de maintenir une dynamique de travail, de ne pas se laisser décourager par les difficultés et de garder l’espoir que, progressivement, nous pouvons améliorer les choses. L’histoire de la Nouvelle-Calédonie est jalonnée de défis, mais c’est ensemble que nous réussirons à relever celui-ci.

Propos recueillis par Michel Taube

à l’issue du Forum économique sur la Nouvelle-Calédonie tenu à Bercy le 8 février 2025