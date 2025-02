Le Paris perdu d’Hidalgo : demandez le programme pour tourner la page ! Tribune de Patrick Pilcer

Dans un an, enfin, la page Hidalgo Maire de Paris pourrait être définitivement tournée.

Que le Gouvernement Bayrou modifie ou non la loi électorale importe finalement peu. Bien sûr il serait préférable, pour le respect d’une réelle démocratie locale, que le Maire de Paris soit élu par le vote de tous les Parisiens, et pas seulement, au suffrage indirect, par les Conseillers de Paris, et, qu’en parallèle, le pouvoir des mairies d’arrondissement soit considérablement renforcé.

Le vrai lien avec les citoyens est d’ailleurs là, avec les mairies d’arrondissement, pas avec la mairie centrale. C’est bien dans ces mairies d’arrondissement qu’on se marie, qu’on enregistre la naissance de ses enfants ou le décès de ses parents. La vie municipale, la vraie vie est là !

Mais quelle que soit la loi électorale, le ras-le-bol des Parisiens est palpable. Pas besoin d’être Madame Irma pour prévoir un vote de rejet du bilan Hidalgo et de sa majorité rose verte rouge. Dans tous les domaines, de la sécurité à la propreté, du logement au transport, de la qualité de vie à l’attractivité économique, tout va à vau-l’eau, on est en plein chaos, le vide, la confusion, un vrai tohu-bohu, et les Parisiens souhaitent en grande majorité une chose, le retour de l’ordre.

Même si nous gémissons tous les jours en regardant avec tristesse l’état de notre Ville Lumière, nous pouvons encore espérer : Ordo ab Hidalgo, à partir du chaos créé par Hidalgo naîtra l’ordre…

Il est temps que l’opposition actuelle renverse la table et gagne les prochaines élections. C’est l’heure pour Geoffroy Boulard, Agnès Evren, Rachida Dati, Francis Szpiner, Clément Beaune, Sylvain Maillard, Delphine Burkli, Pierre-Yves Bournazel, Marie-Claire Carrère-Gée, et nous tous, Radicaux, Démocrates, Centristes, Républicains, de se mettre autour d’une table et de proposer à nos concitoyens un cap, un espoir, un lendemain qui chante.

Si une équipe nouvelle veut gagner les prochaines élections, il lui faudra proposer un programme choc, choc de tranquillité, choc de mobilité, choc de simplification, choc d’offres, avec des mesures claires et simples, efficaces, qui traitent les préoccupations réelles des Parisiens, qui remettent de l’Ordre, pour rénover Paris et en faire un Paris plus sûr, plus dynamique, plus attractif.

Vous demandez un programme, je vous en propose un en 7 points :

I- la sécurité et la tranquillité publique

Il faudra à la prochaine équipe renforcer la police municipale, augmenter ses effectifs, mieux les former, mieux les équiper et permettre ainsi une présence renforcée, visible, dissuasive dans tous les quartiers et principalement autour des écoles. Il nous faut en moyenne 200 policiers municipaux et inspecteurs de surveillance par arrondissement et non seulement 100 comme aujourd’hui. Il nous faut mettre du « bleu » partout, les JO nous ont démontré que cela marchait.

Il nous faudra agir avec une tolérance zéro contre l’insécurité, lutter contre toutes les incivilités, les agressions, la délinquance en s’appuyant sur une vidéosurveillance intelligente et sur une meilleure coordination avec la Préfecture de Police. Avec l’IA, nous pouvons placer bien plus de caméras avec un effectif de télésurveillance moindre, et réaffecter les policiers sur le terrain plus efficacement.

Il lui faudra lutter efficacement contre le trafic de drogue, participer au démantèlement des points de deal tout en soutenant les dispositifs de prévention et de réinsertion.

II- Circulation, Mobilité et Qualité de vie

Il faut en finir avec les décisions brutales, dogmatiques et non concertées sur la circulation dans Paris. Le Vivre Ensemble entre automobilistes, cyclistes et piétons est possible, atteignable, à condition de l’organiser de manière adogmatique. Et certainement pas en construisant des terre-pleins partout dans Paris qui augmentent les risques d’accident. Certainement pas en créant de embouteillages même de nuit ou en interdisant la circulation même des véhicules électriques propres sous prétexte d’améliorer la qualité de l’air…

Il faut également rendre plus fiables nos transports en commun, accélérer la rénovation du métro et du RER, faciliter l’accès partout aux handicapés et aux personnes avec poussettes, en finir avec les bus « accordéon » qui bloquent les carrefours et congestionnent la circulation.

Il faut enfin améliorer le stationnement dans tous les quartiers, offrir des solutions aux livreurs et aux artisans, comme aux clients des magasins. Tuer les commerces de Paris sous prétexte d’améliorer la qualité de l’air est une hérésie, une faute lourde.

III- le logement et l’urbanisme

Il faut encourager de nouveau la construction de logements dans Paris, en finir avec le « tout social », permettre aux classes moyennes de rester parisiennes, de vivre, se loger et travailler dans Paris.

Il faut permettre aux « travailleurs de la première ligne », ceux que nous avons applaudis tous les soirs lors du Covid, de se loger dignement, en créant un bail adapté, avec une compensation fiscale de la Ville, de la Région et de l’Etat. De même, l’accès au logement pour les familles monoparentales doit être accéléré.

Il faut simplifier la gestion des permis de construire, réduire les délais administratifs tant pour la rénovation que la construction.

Il faut bien sûr lutter contre l’insalubrité, faciliter la rénovation des immeubles vétustes, en finir avec les marchands de sommeil tout en dissuadant les locataires perturbateurs, au comportement nuisible, et faciliter leur expulsion.

Paris doit redevenir une ville où l’on puisse naître, grandir, étudier, travailler, se marier, avoir des enfants, les élever, se soigner, bien vieillir, jusqu’à 120 ans et au-delà, et mourir, en somme une vraie ville !

IV- le développement économique et l’attractivité

Il faut simplifier la vie des entrepreneurs, simplifier les démarches du commerçant, de l’artisan, du startupeur.

Il faut relancer l’attractivité de Paris. Paris doit redevenir un centre économique européen majeur en facilitant l’implantation des entreprises de toutes tailles. On ne peut accepter de laisser mourir les commerces du quartier Rivoli aujourd’hui et demain de tous les quartiers, si l’idéologie rose verte rouge perdure un mandat de plus.

Il faut soutenir nos commerçants de proximité sur qui reposent une grande partie de la vie des quartiers.

V- Écologie urbaine et Propreté

On ne peut se dire écolo et laisser l’insalubrité, les rats, la saleté proliférer.

Il nous faut agir avec une tolérance zéro pour la saleté et sanctionner sévèrement toutes les incivilités. Il nous faut mieux organiser le nettoyage intensif des rues.

Il nous faut verdir encore et encore Paris, mais sans nuire pour autant aux mobilités et aux activités économiques.

Il nous faut en particulier réhabiliter encore plus les berges de Seine, y créer des espaces verts supplémentaires et des lieux de loisirs accessibles à tous.

VI- Éducation, Culture et Famille

Il nous faut rénover les écoles, arrêter de fermer des classes, ouvrir de nouvelles crèches, mieux répondre aux besoins des familles, éviter qu’elles ne partent faute d’offres accessibles.

Il nous faut favoriser les initiatives culturelles locales et faciliter l’accès aux infrastructures pour les artistes comme pour les spectateurs.

Il nous faut rendre de nouveau la ville agréable pour les familles, pour les enfants comme pour les personnes âgées,renforcer les équipements pour les enfants et créer de nouveaux espaces de loisirs familiaux.

VII- Gouvernance et Finances Locales

Bien gouverner une ville impose une gestion rigoureuse du Budget. Il nous faut en finir avec les dépenses inutiles et somptuaires. Chaque dépense doit être utile aux Parisiens. Aller à Tahiti vérifier la force des vagues n’apporte rien, ni à Paris ni aux JO. Avoir 400 communicants à la mairie centrale a moins d’impact positif sur les Parisiens que 200 policiers municipaux supplémentaires et 200 personnes de plus pour les crèches et les maternelles. Un audit complet s’impose pour identifier très clairement, de manière transparente pour tous nos citoyens l’état réel des finances de la ville et de sa dette.

Il nous faut consulter plus encore les habitants sur tous les projets d’aménagement et entendre leurs propositions.

Gouverner Paris impose transparence et exemplarité.

Tout un programme. Il n’y a plus qu’à voter et le mettre ne place…

Pour un PARIS GAGNANT !

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers