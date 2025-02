Angélique, Marquise de France et de Martinique. L’édito de Michel Taube et Emmanuel de Reynal

Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, couronnée Miss France 2025 en décembre dernier, est de retour depuis ce lundi sur sa terre natale, un moment fort en émotions partagé avec ses compatriotes.

Accueillie par une foule nombreuse et chaleureuse, Angélique a exprimé sa fierté et son désir de représenter dignement la femme martiniquaise.

La visite de Miss France 2025 en Martinique est bien plus qu’un simple retour aux sources. Elle symbolise l’union et la fierté d’une communauté tout entière. Son séjour en Martinique est l’occasion de célébrer cette victoire collective et de renforcer les liens entre l’hexagone et les territoires d’Outre-mer.

Le 14 décembre dernier, la France a vibré au rythme des Antilles. Sur la scène du Zénith de Rouen, Angélique Angarni-Filopon, une jeune Martiniquaise à la grâce éblouissante et au parcours inspirant, a été sacrée Miss France 2025. Cette victoire, bien plus qu’une simple consécration personnelle, est un puissant symbole d’unité et de cohésion pour notre République.

La Martinique, cette “France de là-bas”, sera pendant un an sous le feu des projecteurs. Et c’est toute la France qui rayonne à travers elle.

Dans une période où certains discours séparatistes cherchent à fracturer les liens entre les territoires ultramarins et l’Hexagone, le triomphe d’Angélique rappelle avec force que l’identité française ne saurait être réduite à une étiquette unique. Elle est multiple, diverse, enrichie par ses composantes ultramarines. Ces territoires ne sont pas une périphérie oubliée de la République, mais son cœur battant, son horizon et sa richesse. Ils contribuent à la grandeur de la France.

La jeune Martiniquaise, par sa victoire, démontre que la France embrasse pleinement ses différences, les sublime et les porte sur le devant de la scène mondiale. Elle incarne cette jeunesse fière, ancrée dans ses traditions mais pleinement ouverte au monde, qui réfute les divisions. Ses premiers mots après son sacre — un hommage vibrant à sa terre natale et un appel à l’unité — résonnent comme un manifeste politique : « La Martinique est la France, et la France est la Martinique ».

Cette élection, suivie par des millions de Français sur TF1 et sur les réseaux sociaux, où qu’ils se trouvent sur la planète, est venue rappeler que l’avenir de la République repose sur sa capacité à construire des ponts entre ses régions, à cultiver ses racines tout en embrassant la modernité. Oui, la Martinique est plus française que jamais, et, par la même occasion, la France se découvre plus martiniquaise que jamais. Ce lien intime, réaffirmé avec émotion ce samedi soir, est une réponse claire aux partisans du repli : loin d’être une contrainte, notre unité nationale est une chance et une force.

Alors, espérons que cette couronne, posée sur la tête d’Angélique Angarni-Filopon, sera bien plus qu’un éclat passager ! Elle dispose d’une année pour devenir le symbole durable d’une France fière de tous ses enfants, qu’ils soient nés sous le soleil des Antilles, les vents du Pacifique ou les brumes de l’Hexagone. Une France qui avance, unie dans sa diversité et forte de sa complémentarité.

Angélique, tu as réconcilié une nation avec son âme. Merci.

Le temps d’une élection, d’une année qui nous portera chance et bien au-delà espérons-le, la Martinique sera plus Française que jamais et la France plus Martiniquaise que jamais !

Michel Taube et Emmanuel de Reynal