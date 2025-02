La violence ne mène qu’au chaos : tout le monde en est-il convaincu en Martinique ? La chronique de Louisy Berté

Martiniquais,

Je tiens à m’adresser à vous pour clarifier certains propos accusatoires relayés par des avocats sur les réseaux sociaux ou dans certains médias sur des actions menées par la police.

Tout d’abord, je veux réaffirmer que tous les dossiers menés par les collègues policiers ont été réalisés avec la plus grande rigueur, professionnalisme et dans le respect des procédures légales. Contrairement à ce qu’affirme un certain avocat, il n’y a pas eu d’erreurs, ni de fausses accusations dans nos investigations.

Pour preuve : une condamnation a bien été prononcée dans le cadre de ces affaires. La personne concernée a été placée sous bracelet électronique, ce qui signifie qu’elle n’est pas libre de ses mouvements comme vous et moi.

Par ailleurs, elle ne fera pas appel de cette décision, car elle sait que le risque encouru sera encore plus lourd en cas de réexamen du dossier.

Démenti concernant les violences policières

Il est totalement faux d’affirmer que la police aurait exercé des violences sur Monsieur Petitot.

Les accusations selon lesquelles les CRS l’auraient blessé à la main et à la cuisse sont infondées.

À ce jour, aucune plainte n’a été déposée contre la police pour ces prétendus faits.

Les policiers ont fait preuve de précaution et de professionnalisme à l’égard de Monsieur Petitot, contrairement à ce que prétend ce même avocat dans ses déclarations publiques.

De plus, certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux (notamment TikTok) ont manifestement été manipulées, machinées, altérées pour montrer une version biaisée des événements.

Nous n’avons rien à cacher. Si ces accusations étaient fondées, pourquoi une plainte n’a pas été déposée pour ces prétendues violences ?

Actions menées par la police

Les forces de l’ordre n’ont jamais combattu le RPPRAC ou ses membres en raison de leur engagement ou de leurs idées. Nous avons simplement fait notre travail, en ciblant des individus responsables de pillages, vols, et destructions, tout en exécutant les ordres de la justice.

Certains prétendus « représentants du peuple » ont commis des actes illégaux, et nous avons agi dans le cadre de la loi pour y répondre.

Toutefois, nous déplorons les menaces proférées par vos adhérents à l’encontre des policiers. Ces comportements sont inadmissibles, et leurs auteurs seront identifiés, interpellés et présentés devant la justice.

Questions à votre mouvement

À ce stade, je me permets de poser ces questions aux responsables et membres de votre organisation : à quel moment avez-vous condamné les violences, pillages, vols et destructions perpétrés en marge de vos actions ?

Pourquoi ne menez-vous pas vos actions de manière digne, pacifique et respectueuse des lois ?

Pour finir, je dirai, nous, policiers, nous sommes au service de tous les Martiniquais, et non d’un groupe en particulier. Nous respectons tous les citoyens, quelle que soit leur couleur, leur origine, leur appartenance sociale, dès lors qu’ils inscrivent leurs actions dans un cadre légal et réglementaire.

Nous vous demandons simplement en retour de faire preuve d’honnêteté, de respect et de responsabilité dans vos démarches.

Appel au calme et à la responsabilité

Il est temps de tirer les leçons de ces six derniers mois. La violence ne mène qu’au chaos.

Nous appelons à une prise de conscience collective et à un respect mutuel.

Respect pour les Martiniquais.

Respect pour les forces de sécurité – policiers et gendarmes – qui vous protègent quotidiennement et maintiennent la paix dans des conditions souvent difficiles.

Nous espérons sincèrement que vous choisirez une voie responsable, respectueuse des lois, et constructive pour le bien de la Martinique.

Louisy Berté,

secrétaire territorial adjoint d’Alliance police nationale 972