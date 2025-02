La guerre des gauches aura bien lieu. L’édito de Michel Taube

Les fissures qui lézardaient l’édifice de la gauche française sont désormais des crevasses béantes. De Villeneuve-Saint-Georges au vote du budget 2025, le Parti socialiste et La France Insoumise ont abandonné les faux-semblants de l’unité pour croiser le fer. Les fractures idéologiques qui les opposent depuis plus d’un siècle refont surface, et la guerre des gauches, longtemps contenue par la nécessité de faire bloc face à la droite et à l’extrême droite, s’apprête à exploser au grand jour.

La défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges n’est pas qu’un revers électoral : c’est une leçon politique d’une rare violence pour LFI. Dans cette ville parmi les plus pauvres du Val-de-Marne, la droite l’a emporté face à un Insoumis pourtant médiatiquement exposé et soutenu par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Ce camouflet électoral met en lumière les faiblesses structurelles de LFI : un ancrage local quasi inexistant et un discours radical qui ne convainc pas au-delà d’un cercle militant acquis à sa cause.

Si cette élection a démontré l’incapacité des Insoumis à transformer leur dynamique nationale en succès municipal, elle offre en revanche un espoir inespéré au Parti Socialiste. Déjà bien implanté dans les territoires depuis des décennies, et ce malgré les débâcles nationales qu’il a pu subir dans son histoire, notamment en 2017, le PS pourrait faire des municipales de 2026 le théâtre de sa renaissance. Les notables socialistes, forts de leur pragmatisme et de leur gestion de proximité, détiennent encore un atout de taille : ils rassurent là où LFI inquiète. Une occasion en or pour reprendre la main et rééquilibrer les forces à gauche.

La confrontation entre les deux gauches ne se limitera pas aux urnes municipales. Elle se cristallisera cette semaine autour du budget 2025, où LFI et le PS joueront une nouvelle partition de leur rivalité. Alors que La France Insoumise s’apprête à déposer une motion de censure, les socialistes viennent de décider en Bureau national à une large majorité de ne pas voter la censure. Voter la censure reviendrait à se soumettre à la ligne radicale de Mélenchon, refusée par une grande partie de leur électorat. S’y opposer, en revanche, signifie entériner la fracture entre les deux blocs, et assumer une position qui les rapproche paradoxalement du gouvernement Bayrou.

Ce dilemme rappelle les antagonismes qui déchirent la gauche depuis le Congrès de Tours en 1920. D’un côté, la tradition sociale-démocrate du PS, pragmatique et réformiste, qui préfère influencer le pouvoir plutôt que de l’abattre. De l’autre, LFI, héritière d’une vision radicale, refusant tout compromis au nom de la pureté idéologique. Cette lutte intestine n’est pas qu’un combat de personnes ; elle est le reflet de deux visions irréconciliables du pouvoir et de l’action politique.

En refusant de soutenir la censure, le PS envoie un signal clair : il ne sera pas l’otage de La France insoumise. Et si certains voient dans cette posture une trahison, d’autres y lisent le début d’un retour en force du socialisme républicain face à l’hégémonie mélenchoniste wokiste et communautariste. Une chose est sûre : le Nouveau Front Populaire est mort, la guerre des gauches est déclarée, et elle pourrait bien redéfinir le paysage politique de la gauche française à l’aube de 2027.

Michel Taube