Martinique, réveille-toi ! Une pétition pour reprendre en main notre destin. L’édito de Michel Taube

L’histoire retiendra que c’est une pétition, « MARTINIQUE, REVEILLE-TOI ! », qui aura sonné le coup d’envoi et montré le chemin [d’où notre photo] de la reprise en main de leur destin par les Martiniquais épris de paix, de développement et de République française…

Depuis deux mois, la Martinique est sous le joug d’un mouvement populiste pour lequel la lutte contre la vie chère n’est qu’un prétexte. Ce mouvement est mené par un délinquant au casier judiciaire bien fourni, qui est né et a grandi en métropole et ne connaît rien de la Martinique.

Dans un premier temps, le fameux « R » et ses sbires ont semé la terreur, attaqué des forces de l’ordre, incendié et détruit commerces et bus. Le coût économique et social de leur insurrection, menée par de jeunes délinquants sur fond de narcotrafics et d’armes de guerre, est considérable.

Mais depuis la signature d’un accord courageux contre la vie chère le 16 octobre, signé entre tous les décideurs responsables, notamment Philippe Jock, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Territoire, les Martiniquais se réveillent et ont décidé de surmonter les intimidations et les menaces de mort.

Des voix courageuses ont décidé de se lever pour sauver la Martinique de cette prise en otage de dangereux délinquants soutenus par des puissances étrangères (comme nous l’avons démontré), et qui n’ont qu’un agenda : obtenir l’indépendance par la terreur.

Car les Martiniquais sont, dans leur écrasante majorité, Français et fiers d’appartenir à la République française. Ils demandent certes de la justice, du pouvoir d’achat, de la reconnaissance, mais certainement pas le chaos ni l’aventure de cette pseudo « autonomie totale » brandie par Petitot et des micro-partis indépendantistes qui ne visent que l’indépendance.

Parmi ces voix courageuses, sérieuses, posées, celle de Karine Mousseau, conseillère municipale et enseignante martiniquaise, doit être saluée et relayée ! Elle vient de lancer une pétition dont l’objectif est d’ouvrir les yeux sur le véritable but de ce mouvement insurrectionnel : obtenir l’autonomie totale, autrement dit l’indépendance !

Cette pétition sonne le coup d’envoi de la riposte des Martiniquais contre le groupuscule Petitot avec cet appel pour dire la vérité et proposer des solutions !

Comme l’écrit la pétition qui a déjà réuni 3500 signatures, – un chiffre considérable pour une île de 300.000 habitants : « Ce mouvement aura pour effet de détruire la Martinique. »

Mais le texte, et c’est pourquoi il rencontre un franc succès, est tourné vers les solutions ! « Nous, élus, chefs d’entreprises et citoyens responsables, artisans du chemin exigeant de la démocratie, fervents défenseurs de l’esprit d’entreprendre, de la liberté et de la fraternité, nous, amoureux de Martinique et soucieux de son avenir, appelons au courage, à l’unité et à l’action. […] Mettons-nous au travail ! »

Cette pétition s’intitule « Martinique, réveille-toi ! ».

Elle pourrait aussi s’appeler « France, réveille-toi ! ».

Car à Fort-de-France comme à Paris et partout en France, c’est le destin de la France qui se joue en Martinique.

Nous devrions tous signer et relayer cet appel plein de bon sens, de détermination à sortir de la crise par le haut et, au fond, plein de générosité conforme aux traditions de la Martinique et de toute la France.

A signer et relayer sans réserve !

Michel Taube