Martinique : c’est une insurrection contre la France et la vie chère n’est qu’un prétexte, certes légitime, mais qu’aucune violence ne saurait justifier. L’édito de Michel Taube

Martinique : c’est une insurrection contre la France. La vie chère n’est qu’un prétexte et s’attaquer aux employés, caissières, manutentionnaires des commerces est scandaleux. A vous de jouer Messieurs @MichelBarnier et @fnb_officiel pour rétablir l’ordre et la justice sociale pic.twitter.com/jnQIYTx8l5

— Michel Taube (@MichelTaube) October 11, 2024