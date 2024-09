Nostalgie quand tu nous tiens… C’était donc il y a 55 ans, un demi-siècle, deux générations ! Le plus grand groupe de musique contemporaine, les Beatles, rendait sa dernière copie d’une série d’albums mythiques qui allaient révolutionner la musique et conquérir le monde.

Les plus jeunes ont beau dire que les BTS dans la K-pop sont plus connus que John Lennon et Paul McCartney, les Beatles, sur les plateformes de musique, gardent la cote.

Eternels Fab Four !

Michel Taube