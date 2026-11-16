Imams et rabbins réunis à Bruxelles pour défendre le dialogue interreligieux

Un dîner à la Grande Synagogue, des hommages aux victimes des attentats et une rencontre au Musée juif de Belgique ont accompagné le colloque des imams européens à Bruxelles. Une démarche de rapprochement portée notamment par Hassen Chalghoumi et le grand rabbin Albert Guigui.

La rencontre des imams européens ne s’est pas limitée aux échanges avec les élus. Comme le raconte la Nouvelle Revue Politique dans un article publié ce lundi 16 novembre, les participants ont aussi rejoint des responsables juifs pour plusieurs rendez-vous à Bruxelles les 12 et 13 novembre. Ces rencontres ont prolongé un colloque organisé au Parlement européen par la Conférence des Imams Européens, présidée par Hassen Chalghoumi, en lien avec Céline Imart (LR).

Le jeudi 12 novembre au soir, un « Dîner de la Paix » a réuni imams, rabbins et personnalités politiques à la Grande Synagogue de Bruxelles. La soirée s’est tenue sous la présidence du grand rabbin de Bruxelles Albert Guigui, en présence du président du Consistoire central israélite de Belgique. L’écrivain Marek Halter y participait également aux côtés de Hassen Chalghoumi, rapporte la revue.

Un hommage aux victimes des attentats

Le lendemain, les participants se sont recueillis à la station de métro Maelbeek, puis au Musée juif de Belgique, en mémoire des victimes des attentats qui ont frappé Bruxelles. Plusieurs responsables politiques les accompagnaient, dont Audrey Henry, Viviane Teitelbaum, Assita Kanko et Françoise Schepmans. Au terme de ces commémorations, le président du musée, Philippe Blondin, a accueilli les imams pour un « thé de l’amitié ».

Ces rendez-vous s’inscrivent dans la démarche défendue au Parlement européen par Céline Imart. Pour l’eurodéputée, les échanges entre les religions, avec leurs représentants et au sein des cultes constituent « un instrument de lutte majeur pour nos démocraties européennes ». La rencontre avait rassemblé une quarantaine de dignitaires musulmans venus de plusieurs pays européens autour d’un appel à combattre l’islamisme politique.

Hassen Chalghoumi a insisté sur la nécessité de distinguer l’islam de l’idéologie qui cherche à l’utiliser à des fins politiques. « L’Europe est notre maison », a-t-il affirmé devant les députés, en leur demandant de soutenir les musulmans confrontés à cette pression. La Conférence des Imams Européens entend poursuivre ses échanges : un Livre blanc est annoncé, ainsi que deux nouveaux colloques, à Rome fin janvier et à Paris fin février

Emma Ray