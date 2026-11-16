James Irvin Healy à Miss Universe : sa compagne récompensée, sa nomination au comité toujours en question

La victoire de Yanina Gómez au Beyond the Crown 2025 a placé la nomination de son compagnon, James Irvin Healy, sous une lumière embarrassante. Annoncé parmi les membres du comité de sélection, le médecin américain s’en serait retiré en raison d’un conflit d’intérêts. À l’approche de Miss Universe 2026 à Puerto Rico, les conditions de sa désignation restent au cœur des interrogations.

Un prix remis à une candidate, après l’annonce de son compagnon dans le comité chargé d’examiner les projets en compétition : cet enchaînement continue de poser une question à Miss Universe. Comment James Irvin Healy a-t-il pu être publiquement retenu pour le Beyond the Crown alors que Yanina Gómez, représentante du Paraguay avec laquelle il entretenait une relation, participait à ce programme ? Son retrait, rapporté après la polémique, ne suffit pas à reconstituer la procédure ayant conduit à cette nomination.

Une annonce officielle avant la victoire de Yanina Gómez

Le 17 novembre 2025, Miss Universe présente sur Instagram les personnalités choisies pour le comité du Beyond the Crown. Destiné à valoriser les engagements sociaux et humanitaires des candidates, ce programme dispose d’une sélection distincte du jury du concours principal. James Irvin Healy apparaît dans cette communication avec son nom, son portrait et ses qualifications. Le visuel, marqué du logo de la 74e édition, le présente comme un scientifique médical formé à l’université de Californie à Berkeley et à Stanford.

L’annonce ne se limite pas au réseau social. Le site de Miss Universe Puerto Rico publie, le même jour, une liste de huit membres comprenant James Irvin Healy. Le 18 novembre, Philstar reprend cette composition. Sa présence annoncée dans le comité est ainsi consignée dans plusieurs publications contemporaines, dont celle de l’organisation portoricaine. Ces traces rendent nécessaire une explication sur les vérifications effectuées avant que cette sélection soit présentée au public.

Son portrait disparaît ensuite de la présentation Instagram. Une version ultérieure du carrousel comporte huit diapositives : une couverture et sept portraits, sans le sien. Le communiqué officiel du 18 novembre décrit pourtant un comité de huit personnes. Cette modification de la présentation n’explique, à elle seule, ni les circonstances de sa désignation ni la manière dont son lien avec une participante a été traité. Elle ajoute une étape à une chronologie qui mérite d’être précisée.

Yanina Gómez remporte finalement le Beyond the Crown 2025 pour son projet social. Elle obtient également le People’s Choice, attribué par le public. Ces deux distinctions doivent être séparées : la question soulevée par la nomination de James Irvin Healy concerne le comité du Beyond the Crown. Le succès de sa compagne dans une autre catégorie n’établit aucune intervention de sa part, pas davantage que sa nomination annoncée ne démontre qu’il aurait participé à la décision finale.

Un conflit invoqué pour expliquer le retrait du médecin

Le 24 novembre 2025, le journal paraguayen Popular rapporte les explications de Yanina Gómez. Elle confirme leur relation, dit avoir ignoré sa nomination et conteste avoir bénéficié de son aide. Elle invoque un conflit d’intérêts pour expliquer le retrait de James Irvin Healy. C’est bien le départ du médecin qu’elle évoque, tout en défendant la réalité de son projet et les conditions de sa victoire.

Dans sa réponse publiée par Business Insider le 28 décembre 2025, James Irvin Healy déclare n’avoir jamais été juge du concours principal ni échangé avec ses juges. Il invoque un retrait antérieur aux travaux, présentant une lettre justificative. Reste la question de sa désignation initiale : quand a-t-il signalé sa relation avec une candidate, et de quelles informations l’organisation disposait-elle au moment de rendre son nom public ? Ces interrogations concernent autant le médecin que les responsables de cette annonce.

La 75e édition de Miss Universe, organisée à Puerto Rico, redonne une actualité à ce dossier. Le Beyond the Crown est reconduit : le 28 octobre 2026, El Nuevo Día rapporte que le public peut voter pour les projets sociaux des candidates. James Irvin Healy résiderait à Puerto Rico, selon la presse irlandaise. A-t-il conservé des relations avec les dirigeants du concours ou été sollicité pour des activités en 2026 ? Cette proximité géographique ne suffit pas à établir une participation au concours. Les questions portent toujours sur les garanties entourant les nominations et la prévention des conflits d’intérêts.

Emma Ray