Gérald Autier rappelle que le déposant est aussi un créancier de sa banque

Le solde affiché sur un compte peut donner l’image d’une somme mise à l’abri. Gérald Autier revient sur la réalité du dépôt bancaire et sur ce qu’elle implique lorsque l’établissement rencontre des difficultés.

L’argent confié à une banque n’attend pas nécessairement dans un coffre d’être réclamé par son propriétaire. C’est le point de départ de la tribune de Gérald Autier publiée dans la Nouvelle Revue Politique. L’essayiste y décrit une relation que l’usage quotidien du compte fait facilement oublier : en déposant de l’argent, le client détient une créance sur son établissement.

Pour rendre ce mécanisme concret, l’auteur retient un exemple de 50 000 euros versés sur un compte courant. La banque inscrit cette somme parmi ses dettes envers sa clientèle. Elle emploie ses ressources pour financer ses activités, dans le respect des contraintes réglementaires. Le compte continue d’afficher 50 000 euros, mais ce chiffre traduit l’engagement de la banque à restituer les fonds.

Ce fonctionnement permet aux banques de participer au financement de l’économie. Gérald Autier ne le présente pas comme une anomalie ou comme la preuve que les dépôts seraient voués à disparaître. Il insiste sur la différence entre cette relation de créancier à débiteur et la conservation de billets dans un coffre personnel. En période normale, les paiements et les retraits rendent cette distinction peu visible.

La défaillance révèle la portée de la créance

Lorsque l’établissement ne peut plus remplir ses obligations, la nature de cette relation devient décisive. Le déposant dépend alors des dispositifs de garantie et du traitement de la banque en difficulté. Pour les dépôts éligibles, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) assure en France une couverture plafonnée à 100 000 euros par personne et par établissement. Cette protection réduit les conséquences d’une faillite pour les clients concernés.

Au-delà de la part couverte, le remboursement ne bénéficie pas de la même certitude. Les sommes non garanties restent soumises aux règles applicables à la défaillance. Dans certaines procédures de résolution, des créanciers peuvent être mis à contribution selon un ordre défini. La tribune précise cependant que les dépôts couverts sont exclus du renflouement interne, ou bail-in : la qualité de créancier ne place donc pas tous les déposants dans une situation identique.

La réflexion de Gérald Autier porte finalement sur ce que le client possède lorsqu’il consulte son relevé. Il dispose d’un droit au remboursement, accompagné de protections, dont il importe de connaître les limites. L’auteur ne recommande pas de quitter le système bancaire. Il défend une confiance fondée sur la compréhension du dépôt, plutôt que sur l’idée d’une somme matériellement isolée de l’activité de la banque.