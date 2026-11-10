« Agresser un policier, c’est s’attaquer à la République » Tribune de Marc Silvera

La France a un genou à terre. Notre pays traverse une crise profonde, une crise de l’autorité, du respect et du rapport à nos institutions. Depuis plusieurs semaines, les images de violences urbaines, d’affrontements et d’agressions contre les forces de l’ordre se succèdent avec une brutalité qui devrait révolter chaque citoyen attaché à la République. Derrière ces images, il y a des femmes et des hommes qui portent un uniforme, qui risquent leur vie pour protéger la nôtre et qui, aujourd’hui, sont devenus les cibles d’une violence parfois extrême. Je veux leur dire que nous ne les abandonnerons pas.

Le 31 octobre dernier, 116 membres des forces de l’ordre ont été blessés lors des mobilisations, selon le bilan du ministère de l’Intérieur arrêté à 21 heures. À Paris, porte de Charenton, des gendarmes ont été visés par des engins explosifs et incendiaires. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte. Il faut prendre la pleine mesure de la gravité de ces événements. Nous ne parlons plus simplement d’insultes, de provocations ou de jets de projectiles. Nous parlons d’actes susceptibles de donner la mort à ceux dont la mission consiste précisément à assurer notre sécurité.

Lorsqu’un individu lance un engin incendiaire sur un policier ou un gendarme, il ne manifeste pas. Il attaque la République.

Personne ne s’attendait, ni même notre Ministre Laurent Nunez, à un tel chaos et une telle haine envers les policiers, les pompiers, les commerçants et la République.

Des applaudissements de 2015 aux violences d’aujourd’hui

Je n’ai pas oublié les attentats de 2015. Je n’ai pas oublié cette France qui applaudissait ses policiers, ses gendarmes et ses forces d’intervention. Dans les heures les plus sombres de notre histoire récente, lorsque le terrorisme frappait au cœur de Paris, les Français savaient vers qui se tourner. Ils savaient qui se dresserait entre les assassins et les innocents. Ils savaient qui accepterait de mettre sa propre vie en danger pour sauver celle des autres.

Onze ans plus tard, comment avons-nous pu en arriver là ? Comment accepter que ceux que nous applaudissions hier soient aujourd’hui pris pour cibles ? Des insultes aux menaces, des agressions physiques aux attaques au moyen d’armes et d’engins explosifs, certains individus ont franchi des seuils de violence que notre société ne peut plus tolérer.

Le policier n’est pourtant pas un adversaire. Il n’est pas un ennemi du peuple. Il est, selon la plus belle expression de notre République, un gardien de la paix. Trois mots qui résument une vocation, une responsabilité et parfois toute une vie. Garder la paix, c’est protéger la liberté de chacun. C’est permettre à un enfant d’aller à l’école, à une famille de rentrer chez elle en sécurité, à un commerçant d’ouvrir son établissement sans craindre d’être pillé. C’est aussi permettre aux citoyens de manifester pacifiquement et d’exprimer leur désaccord.

Car il faut rappeler une évidence : la police protège également ceux qui contestent le pouvoir. C’est précisément ce qui distingue une démocratie d’un régime autoritaire. Le droit de manifester est fondamental. Mais ce droit ne saurait devenir un permis de frapper, de brûler, de détruire ou de tuer.

Une République fragilisée par la violence et les surenchères politiques

Je refuse que les policiers soient transformés en boucs émissaires de toutes les frustrations de notre société. Depuis trop longtemps, une partie du débat politique installe une suspicion permanente à leur égard. Chaque intervention devient un procès public, chaque image sortie de son contexte peut déclencher un déferlement de haine et chaque polémique vient fragiliser davantage une institution pourtant indispensable à notre vie collective.

Je m’inquiète particulièrement de l’instrumentalisation politique des mouvements sociaux. Nous l’avons constatée lors de la crise des Gilets jaunes, et nous retrouvons aujourd’hui ces tensions autour des mobilisations lycéennes. La France insoumise a apporté son soutien aux blocages, tandis que le gouvernement l’a accusée de contribuer à l’organisation du mouvement, ce que ses dirigeants contestent. Je prends acte de leurs appels à la non-violence. Mais je considère que les responsables politiques qui alimentent continuellement la confrontation avec les forces de l’ordre prennent une responsabilité considérable.

La colère sociale peut être légitime. Les revendications de la jeunesse méritent d’être entendues. Les désaccords politiques sont le fonctionnement normal de la démocratie. Mais jamais une cause, aussi respectable soit-elle, ne peut justifier une agression contre un policier, un gendarme ou un pompier.

Je le dis avec gravité : aucune ambition partisane, aucune stratégie de conquête du pouvoir, aucune volonté de déstabilisation politique ne peut passer avant la sécurité de nos concitoyens et la protection de ceux qui les défendent.

La République n’appartient à aucun parti. Elle appartient à tous les Français. Ceux qui veulent la gouverner demain devraient commencer par respecter les institutions qui lui permettent de tenir debout aujourd’hui.

Derrière chaque uniforme, il y a une famille.

Mais au-delà des images de violences et des débats politiques, je veux parler de ce que l’on ne voit pas suffisamment : la souffrance humaine.

Derrière chaque policier blessé, il y a un père, une mère, un conjoint, des enfants. Il y a une famille qui attend un appel, qui espère voir rentrer un être cher et qui vit parfois dans l’angoisse permanente. Il y a des nuits sans sommeil, des blessures qui ne guérissent pas toujours, des traumatismes dont on ne parle pas.

Il y a ces policiers qui rentrent chez eux après avoir été insultés, menacés ou agressés et qui doivent, le lendemain matin, reprendre leur service comme si rien ne s’était passé. Il y a ceux qui subissent des campagnes de haine sur les réseaux sociaux, ceux dont la profession est utilisée pour les intimider et ceux qui redoutent que leur famille soit à son tour prise pour cible.

Et puis il y a une réalité particulièrement douloureuse : celle des enfants qui hésitent à dire à leurs camarades que leur père ou leur mère est policier. Quand le métier de protéger les autres devient une source d’inquiétude pour ses propres enfants, c’est que quelque chose s’est profondément abîmé dans notre société.

Nous demandons énormément à nos forces de l’ordre. Nous leur demandons du courage, du sang-froid, de la disponibilité, de la discipline, parfois des sacrifices immenses. Mais que leur offrons-nous en retour ? Trop souvent, nous oublions que sous l’uniforme se trouve un être humain. Un homme ou une femme qui peut avoir peur, souffrir, douter, s’épuiser.

La souffrance psychologique ne doit plus être un sujet tabou. Aucun policier ne devrait avoir honte de demander de l’aide. Aucune famille ne devrait se retrouver seule face aux conséquences d’une agression, d’une blessure, d’un traumatisme ou d’un drame.

On ne peut pas demander à des femmes et des hommes de protéger toute une nation si cette nation ne sait plus les protéger eux-mêmes.

Les pompiers et les gendarmes sont eux aussi en première ligne

Cette violence ne s’arrête malheureusement pas aux policiers. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers connaissent eux aussi cette réalité.

En 2025, 1 525 agressions contre des sapeurs-pompiers ont été déclarées, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l’année précédente. Plus de 560 pompiers ont été blessés à la suite de ces agressions. Ces chiffres sont profondément choquants. Comment peut-on en arriver à attaquer des femmes et des hommes qui interviennent pour éteindre un incendie, secourir un blessé ou sauver une vie ?

Quand un pompier doit craindre d’être agressé avant de pouvoir porter secours, quand un gendarme devient la cible d’un engin incendiaire, quand un policier doit surveiller constamment ses arrières, c’est l’ensemble de notre pacte républicain qui se fissure.

Ne nous trompons pas : ce qui se joue dépasse largement la seule question des forces de l’ordre. C’est notre capacité collective à vivre dans une société où la loi protège les plus faibles, où la violence ne dicte pas sa volonté et où l’État conserve les moyens de remplir sa mission.

Les Français aiment leur police : il est temps de le montrer

À ceux qui prétendent que la police aurait perdu la confiance des Français, je veux opposer une réalité.

Selon le baromètre 2026 du CEVIPOF relayé par Alliance Police Nationale, 73 % des Français déclarent avoir confiance dans leur police et 77 % dans leur gendarmerie, et 84 % des Français déclarent soutenir les forces de l’ordre (sondage CSA, octobre 2026).

Ces chiffres sont essentiels. Ils démontrent que, malgré les polémiques, les campagnes de dénigrement et les tensions, nos concitoyens demeurent profondément attachés à leurs forces de sécurité.

La majorité des Français sait que sans policiers, sans gendarmes et sans services de secours, notre quotidien serait infiniment plus dangereux. Elle sait que ces femmes et ces hommes interviennent lorsque les autres fuient, qu’ils affrontent les situations que personne ne souhaite rencontrer et qu’ils accomplissent des missions indispensables, souvent dans l’indifférence générale.

Il est temps de transformer cette confiance en une solidarité véritable.

L’Amicale de la Police Nationale : ne laisser personne seul face à l’épreuve

C’est précisément le sens de notre engagement au sein de l’Amicale de la Police Nationale.

Depuis sa création en 2012, notre association poursuit une ambition simple : faire vivre la solidarité, l’entraide et l’accompagnement humain auprès des personnels concernés et de leurs familles. Nous savons que la reconnaissance ne peut pas se limiter à des discours ou à des cérémonies. Elle doit se traduire par des actes concrets.

Notre mission s’organise autour de la prévention des risques psychosociaux, de l’écoute, de l’assistance, du secours et de l’accompagnement des agents confrontés à des difficultés personnelles ou professionnelles. Lorsqu’un policier est blessé, lorsqu’une famille traverse un drame, lorsqu’un collègue se retrouve isolé face à une épreuve, la solidarité doit pouvoir prendre le relais.

Face aux violences actuelles, nous avons également lancé, le 15 octobre, un appel national à la solidarité en faveur des policiers, des gendarmes et des pompiers touchés par les événements. À travers notre Caisse de Secours et de Solidarité, nous entendons contribuer à l’aide aux personnels blessés, à l’accompagnement des familles, au soutien psychologique et, lorsque la situation l’exige, à une assistance matérielle ou financière.

Notre démarche n’est ni partisane ni circonstancielle. Elle est profondément humaine. Nous ne demandons pas à chacun de partager les mêmes convictions politiques. Nous demandons simplement que la solidarité envers celles et ceux qui nous protègent devienne une évidence nationale.

Je veux aussi rappeler que les familles doivent être au cœur de cette mobilisation. Elles supportent souvent, dans le silence, les conséquences d’un engagement professionnel particulièrement exigeant. Nous ne pouvons pas les oublier.

L’État a naturellement ses responsabilités, et une association ne pourra jamais se substituer à lui. Mais l’entraide associative constitue un relais essentiel, un espace de proximité, d’écoute et d’humanité. C’est cette mission que nous entendons poursuivre et renforcer.

Il est temps d’un sursaut national

La réponse à cette crise doit être à la hauteur des enjeux. Nous devons garantir une protection effective aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers agressés, renforcer l’accompagnement psychologique et juridique, faciliter les démarches des victimes et assurer une réponse judiciaire ferme, rapide et proportionnée à la gravité des faits. Le moral des policiers et des gendarmes est aujourd’hui fragilisé par les violences auxquelles ils sont confrontés et par le sentiment d’une réponse pénale parfois insuffisamment ferme et dissuasive.

Il faut aussi réaffirmer clairement qu’une agression contre un représentant de l’autorité publique n’est jamais un événement banal. L’impunité, réelle ou ressentie, nourrit le découragement. Et le découragement de ceux qui nous protègent constitue un danger pour toute la société.

Défendre la police ne signifie pas nier que des fautes individuelles puissent exister. Dans un État de droit, chacun doit répondre de ses actes. Mais l’exigence de déontologie ne doit jamais servir de prétexte à une mise en accusation permanente de toute une profession. On peut demander l’exemplarité aux policiers sans leur refuser le respect, la présomption d’innocence et la protection qui leur sont dus.

Il faut retrouver le sens de la mesure, de la responsabilité et de l’autorité légitime.

Je veux enfin m’adresser à tous les policiers, les gendarmes et les pompiers de France. À ceux qui travaillent la nuit, les week-ends et les jours fériés. À ceux qui ont été blessés. À ceux qui portent encore les séquelles d’une intervention. À ceux qui doutent, à ceux qui sont épuisés, à ceux qui ont parfois le sentiment d’être abandonnés.

Vous n’êtes pas seuls. Vous êtes les héros du quotidien, les gardiens de notre sécurité et les serviteurs de notre République.

La France a besoin de vous. Elle a besoin de votre courage, de votre engagement et de votre sens du devoir. Mais vous avez aussi besoin qu’elle vous respecte, qu’elle vous soutienne et qu’elle vous protège. Et nous savons que le Ministre Nunez apporte un soutien sans faille à sa police et à l’amicale de la police nationale.

Car si un jour les policiers et les gendarmes devaient renoncer, si les pompiers ne pouvaient plus intervenir sans risquer leur vie sous les coups de ceux qu’ils viennent secourir, que resterait-il de notre sécurité collective ? Qui empêcherait les pillages ? Qui protégerait les innocents ? Qui garantirait la liberté de chacun face à la loi du plus violent ?

Le chaos ne commence pas seulement lorsque les vitrines sont brisées ou que les voitures brûlent. Il commence lorsque ceux qui font respecter la loi ne peuvent plus exercer leur mission sereinement.

La France a peut-être un genou à terre, mais elle n’est pas condamnée à tomber. À condition de comprendre qu’en défendant ses policiers, ses gendarmes et ses pompiers, elle ne défend pas seulement des professions : elle défend la République elle-même.

Marc Silvera, directeur général de l’Amicale de la Police Nationale, policier et chargé de mission au ministère de l’Intérieur