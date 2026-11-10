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Edito

Génération Halloween. L’édito de Michel Taube

Génération Halloween. L’édito de Michel Taube
Il y a eu Orange mécanique, dans les années 1970, et sa mise en scène glaçante de l’ultraviolence. Il y a désormais ce que j’appellerai la génération Halloween : celle qui transforme…
Michel Taube