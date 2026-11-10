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Les 12 et 13 novembre 2026, Bruxelles accueillera une initiative portée par l’imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams européens. Une cinquantaine de représentants musulmans se réuniront autour d’un…
Le cinéma est aussi une histoire de parcours, d’identité et de détermination. Dans un entretien accordé à Aimé Kaniki pour TVMag.info, Lotfi Labidi, d’origine tunisienne, partage son regard sur les ambitions professionnelles…
Omar Harfouch vient de franchir une étape importante dans son combat pour faire la lumière sur les conditions d’organisation de Miss Universe 2025. Le pianiste et compositeur franco-libanais, qui avait publiquement dénoncé…
Ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon aurait pu justifier le droit de manifester tout en condamnant fermement les émeutes, la casse, les pillages qui ont tristement accompagné les cortèges dans la plupart des…
Le soutien d’Omar Harfouch à l’homme d’affaires émirati Khalaf Ahmad Al Habtoor n’est pas passé inaperçu. Vendredi 30 octobre, le fondateur du puissant groupe Al Habtoor a personnellement salué l’engagement de l’entrepreneur…