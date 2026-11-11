Face à l’islamisme politique, l’iman Hassen Chalghoumi veut mobiliser les musulmans d’Europe pour défendre la démocratie

Les 12 et 13 novembre 2026, Bruxelles accueillera une initiative portée par l’imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams européens. Une cinquantaine de représentants musulmans se réuniront autour d’un objectif : défendre un islam compatible avec les valeurs démocratiques et réfléchir aux réponses à apporter à l’islamisme politique, à la radicalisation et au séparatisme. Organisé notamment au Parlement européen, ce rendez-vous entend inscrire les responsables religieux musulmans au cœur du débat sur la cohésion des sociétés européennes.

La lutte contre l’islamisme politique ne relève pas uniquement des gouvernements et des services de sécurité. Elle concerne également les responsables religieux, les institutions démocratiques et les acteurs de la société civile. C’est autour de cette conviction que l’imam Hassen Chalghoumi a choisi de réunir, les 12 et 13 novembre à Bruxelles, une cinquantaine de représentants du culte musulman. Président de la Conférence des imams européens, il souhaite promouvoir une pratique de l’islam respectueuse des libertés fondamentales, tout en encourageant une mobilisation contre les idéologies extrémistes. Cette initiative intervient alors que plusieurs pays européens poursuivent leurs réflexions sur la prévention de la radicalisation et sur les rapports entre religion, institutions publiques et cohésion nationale.

Hassen Chalghoumi défend depuis plusieurs années le dialogue entre les communautés religieuses et la nécessité de distinguer la foi musulmane des projets politiques qui cherchent à instrumentaliser la religion. Dans le communiqué annonçant le rassemblement, il rappelle son engagement en faveur d’un islam ouvert, compatible avec les valeurs démocratiques. Cette orientation constitue le fil conducteur des deux journées. Les organisateurs souhaitent notamment faire émerger une parole collective de responsables musulmans attachés aux institutions européennes, à la liberté de conscience et au respect des lois. Leur démarche entend également répondre à une difficulté régulièrement soulevée dans le débat public : comment combattre les mouvements extrémistes sans assimiler l’ensemble des croyants à leurs positions ?

Le Parlement européen au centre d’une réflexion sur l’islamisme

Le jeudi 12 novembre, un colloque organisé avec l’eurodéputée française Céline Imart se tiendra au Parlement européen. Intitulé « Les démocraties face à l’islamisme : réveiller, résister, reconstruire », il réunira plusieurs élus, représentants religieux et spécialistes des questions de sécurité. Une première table ronde examinera les conséquences du séparatisme et de la radicalisation sur la cohésion des sociétés européennes. Une seconde sera consacrée à l’islamisme politique et aux Frères musulmans, dont l’influence et les méthodes font l’objet de débats dans plusieurs États membres. Les échanges devront notamment permettre d’identifier les moyens de prévention et les réponses institutionnelles envisageables.

Parmi les intervenants annoncés figurent les eurodéputés Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský et Stefano Cavedagna, ainsi que la députée française Constance Le Grip. Le journaliste d’investigation Claude Moniquet doit également participer aux discussions. Le colloque accueillera par ailleurs des représentants des communautés juive, catholique et musulmane, parmi lesquels le rabbin Avi Tawil, José Luis Bazan et l’imam Ahmet Turhalli. Cette composition traduit la volonté des organisateurs de traiter la question de l’extrémisme au-delà des seules frontières confessionnelles. Elle met aussi en évidence le caractère politique et diplomatique de l’événement, organisé dans l’enceinte d’une institution européenne.

Un Livre blanc pour interpeller les institutions européennes

L’un des principaux résultats attendus de cette rencontre est la préparation d’un Livre blanc destiné aux institutions européennes et aux gouvernements des États membres. Le document doit rassembler des propositions concrètes pour promouvoir un islam européen de paix et de responsabilité, selon les termes de la Conférence des imams européens. Les organisateurs souhaitent ainsi prolonger les discussions par des recommandations susceptibles d’alimenter les politiques de prévention de la radicalisation et les initiatives de dialogue interreligieux. La portée de ce travail dépendra toutefois de son contenu définitif et de l’accueil que lui réserveront les institutions concernées. Aucune mesure précise n’a encore été rendue publique.

La dimension européenne de cette initiative ne doit pas s’arrêter à Bruxelles. Des rencontres similaires sont envisagées dans les prochains mois en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Cette perspective témoigne de la volonté de construire un réseau de responsables religieux capables d’échanger avec les autorités publiques sur des problématiques communes. Elle soulève également la question de la représentativité de ces interlocuteurs, dans un paysage musulman européen marqué par la diversité des traditions, des organisations et des sensibilités. Le défi pour les participants sera de transformer une déclaration d’intention en propositions applicables, sans réduire cette diversité à une position unique.

Le dialogue interreligieux et la mémoire des attentats au programme

Le rassemblement comportera également plusieurs séquences symboliques. Jeudi soir, un « Dîner de la Paix » sera organisé à la Grande Synagogue de Bruxelles, afin de favoriser les échanges entre responsables religieux. Le lendemain, les participants se recueilleront à la station de métro Maelbeek, frappée par les attentats du 22 mars 2016, puis devant le Musée juif de Belgique, où quatre personnes avaient été tuées lors d’une attaque terroriste en mai 2014. Ces hommages inscrivent les discussions dans une mémoire européenne des violences terroristes et rappellent les conséquences humaines des idéologies extrémistes.

À travers cette rencontre, Hassen Chalghoumi entend défendre l’idée qu’une réponse durable à l’islamisme politique suppose une coopération entre les institutions, les responsables religieux et les citoyens. Pour les démocraties européennes, l’enjeu consiste à prévenir les violences et les atteintes aux libertés tout en garantissant le libre exercice des convictions religieuses. Le colloque de Bruxelles ne permettra pas, à lui seul, de résoudre ces difficultés. Il pourrait néanmoins contribuer à structurer un dialogue entre des acteurs qui souhaitent associer la défense de la liberté religieuse à celle des principes démocratiques. Les propositions du futur Livre blanc permettront de mesurer la portée concrète de cette initiative.