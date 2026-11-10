Lotfi Labidi : quand les origines tunisiennes rencontrent l’ambition du cinéma international

Le cinéma est aussi une histoire de parcours, d’identité et de détermination. Dans un entretien accordé à Aimé Kaniki pour TVMag.info, Lotfi Labidi, d’origine tunisienne, partage son regard sur les ambitions professionnelles et la nécessité de croire en ses capacités. Son message, « Arrête d’attendre après les autres et entreprends plus, fais-toi plus confiance », dépasse le cadre du septième art. Il invite à réfléchir à la place de l’initiative individuelle dans les industries culturelles et aux perspectives offertes aux talents issus des diasporas.

Dans un univers cinématographique où la réussite dépend souvent des rencontres, des financements et des opportunités, construire son propre parcours représente un défi. L’entretien accordé par Lotfi Labidi à TVMag.info aborde cette question à travers une invitation à prendre davantage d’initiatives. D’origine tunisienne, il s’inscrit dans un paysage culturel où les échanges entre les pays du Maghreb et les industries audiovisuelles européennes occupent une place importante. Son message souligne une réalité des métiers artistiques : le talent ne suffit pas toujours à ouvrir les portes d’un secteur marqué par une forte concurrence. La capacité à développer des projets, à défendre ses idées et à rechercher des collaborations constitue également un élément essentiel de la vie professionnelle.

La phrase choisie pour présenter son entretien résume cette conviction : « Arrête d’attendre après les autres et entreprends plus, fais-toi plus confiance. » Cette formule met en avant une conception de la réussite fondée sur la responsabilité individuelle et la volonté d’agir. Elle peut trouver un écho particulier auprès des jeunes professionnels qui souhaitent faire carrière dans le cinéma, mais aussi auprès des entrepreneurs des industries créatives. Dans un environnement où les ressources financières et les réseaux professionnels sont souvent déterminants, l’initiative personnelle peut permettre d’explorer d’autres voies. Réaliser ses propres productions, développer des collaborations ou proposer de nouveaux formats représente autant de possibilités pour tenter de concrétiser une ambition artistique.

Le cinéma, un espace de dialogue entre les cultures

L’origine tunisienne de Lotfi Labidi rappelle également l’importance des circulations culturelles entre l’Afrique du Nord et l’Europe. La Tunisie possède une histoire cinématographique reconnue, notamment à travers les Journées cinématographiques de Carthage, créées en 1966, qui constituent l’un des rendez-vous historiques du cinéma africain et arabe. Les productions tunisiennes ont progressivement trouvé leur place dans les festivals internationaux, tandis que de nombreux artistes issus du Maghreb participent à la création audiovisuelle européenne. Ces échanges contribuent à enrichir les récits, à diversifier les représentations et à développer des collaborations entre professionnels de différents horizons. Dans ce contexte, les parcours individuels peuvent également devenir des points de rencontre entre plusieurs traditions culturelles.

La question de la représentation demeure cependant un enjeu important pour les industries audiovisuelles. Les professionnels issus de l’immigration ou des diasporas peuvent être confrontés à des difficultés d’accès aux réseaux, aux financements et à certains rôles. La diversité des origines ne garantit pas automatiquement une diversité des opportunités. Pour les producteurs et les diffuseurs, le développement de nouveaux talents suppose donc de dépasser les intentions affichées et de créer des conditions concrètes d’accès aux métiers. Les coproductions internationales, les dispositifs de soutien à la création et les nouveaux canaux de diffusion peuvent contribuer à élargir les perspectives. L’appel de Lotfi Labidi à entreprendre davantage s’inscrit dans cette réflexion plus générale sur la capacité des artistes à devenir acteurs de leur propre développement professionnel.

Entreprendre et croire en soi : un message qui dépasse le cinéma

Le secteur audiovisuel connaît aujourd’hui des transformations profondes. Le développement des plateformes numériques, l’évolution des modes de consommation et la multiplication des formats modifient les conditions de production et de diffusion des œuvres. Ces changements créent de nouvelles possibilités, mais accentuent également la concurrence. Pour les artistes, la maîtrise de leur métier doit désormais s’accompagner d’une compréhension des mécanismes économiques et des réseaux professionnels. L’entrepreneuriat culturel apparaît ainsi comme une voie possible pour développer des projets indépendants et construire des collaborations. Il ne remplace ni les politiques de soutien à la création ni les investissements nécessaires au financement des œuvres, mais peut offrir une marge d’initiative supplémentaire à ceux qui souhaitent concrétiser leurs ambitions.

En donnant la parole à Lotfi Labidi, TVMag.info propose un entretien qui dépasse la seule actualité cinématographique pour aborder les questions de confiance, de persévérance et d’initiative. Son origine tunisienne apporte une dimension culturelle à cet échange, dans un contexte où les liens entre l’Europe et l’Afrique du Nord continuent de nourrir les industries créatives. Le message qu’il adresse aux personnes désireuses de faire avancer leurs projets repose sur une idée accessible : ne pas attendre indéfiniment qu’une opportunité se présente. Cette réflexion trouve une résonance particulière dans les métiers artistiques, où les parcours se construisent souvent dans l’incertitude. Elle rappelle également que la réussite ne dépend pas uniquement des circonstances, mais aussi de la capacité à prendre des initiatives, à défendre ses ambitions et à poursuivre ses efforts malgré les obstacles.