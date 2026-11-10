Le 11 novembre, nos profs et la France. L’édito de Michel Taube

Une circulaire du 2 juillet dernier imposait, pour la première fois, une cérémonie d’hommage aux « morts pour la France » dans chaque établissement de l’Éducation nationale, du CM1 à la terminale, dans les jours qui entourent le 11 novembre.

La loi du 24 octobre 1922 avait fait de cette date la commémoration de la victoire et de la paix. Une loi de 2012 y a ajouté tous ceux qui sont tombés sous nos drapeaux.

Mais pourquoi a-t-on attendu plus d’un siècle ?

Nos enfants auront donc enfin consacré quelques minutes à la mémoire d’une des pires tragédies de notre histoire.

Mais tous nos enfants auront-ils cette chance de raviver la flamme de la mémoire ?

Le SNES-FSU, Sud Éducation et la FSU-SNUipp, bref les syndicats les plus puissants de l’Education nationale, ont refusé d’appliquer cette circulaire ministérielle. « Embrigadement », « militarisation », « catéchisme militaro-patriotique », « culture de guerre à l’école » : leur vocabulaire de protestation n’a pas été choisi au hasard. On appelle au boycott, on dépose des préavis de grève, on soutient les collègues qui refusent de préparer la cérémonie, on conteste jusqu’à la présence possible d’un élu ou d’un militaire.

Voilà donc des profs qui ne veulent pas que l’école transmette le travail de mémoire ?

Je dis les choses simplement : l’Éducation nationale, comme la justice avec le Syndicat de la magistrature, est gangrenée par une génération d’enseignants militants, nourris d’idéologie woke et d’extrême gauche, pour qui la France n’est jamais une histoire, toujours une culpabilité.

Le premier syndicat des collèges et lycées, le Snes-FSU, voit une tentative d’« embrigadement » des jeunes et un « dispositif promouvant la guerre » dans le fait que des militaires ou des élus puissent participer à cette commémoration si instructive, mais aussi le choix d’un cérémonial incluant l’hymne national et recommandant le dépôt de gerbe ?

Nous posons donc la question au ministre de l’Éducation nationale. Combien de classes n’ont pu bénéficier de ce moment de commémoration et d’explication historique à cause de l’opposition d’enseignants ? Et quelles sanctions seront prises contre ces enseignants qui jouent contre la France ?

C’est cette même génération qui a encouragé une minorité de lycéens à bloquer les établissements scolaires et paralysé le pays ces dernière semaines, cette minorité dont certains leaders, on peut le parier sans grand risque, finiront l’an prochain députés de La France insoumise.

Tous les ans, les élèves de France devraient se recueillir devant le monument aux morts le plus proche de leur établissement scolaire. Chose aisée puisque, doit-on le rappeler dans ce pays aux 36000 communes, y a-t-il un seul village de France qui puisse se targuer de n’avoir eu un des siens mort pour la France pendant cette guerre de 14-18 ?

Commémorer n’est pas embrigader. C’est la Nation qui se parle à elle-même, au-dessus des partis et des profs. Refuser cette transmission de mémoire à nos enfants, c’est leur voler la part de pays qu’ils ont en héritage.

Michel Taube