Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
L’antisémitisme et ses différentes traductions historiques n’ont jamais constitué, comme l’indique Guillaume Erner (1), des problématiques sociologiques à part entière, en dehors de contributions particulières, celles d’Émile Durkheim, de Raymond Aron ou encore…
Jonas Haddad, vous êtes avocat et vice-président de la Région Normandie. Ancien conseiller ministériel, vous intervenez régulièrement sur les questions d’économie, d’emploi et de justice intergénérationnelle. Vous êtes également porte-parole de Bruno…