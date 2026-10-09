L’Etat ou les Français : les trois mousquetaires Ingrid Barrat, Arthur Marle et Moïse Mitterrand, nos Milei à la française, ont fait leur choix ! L’édito de Michel Taube

Dans une société politique libre, juste et prospère, l’État, c’est nous : c’est le peuple qui délègue à la puissance publique l’exercice du monopole de la violence légitime et de l’impôt pour nous protéger contre la violence physique, les vendettas, l’arbitraire, la loi du plus fort et les inégalités les plus criantes.

Mais en France, en 2026, l’État, malheureusement, ce n’est plus nous : c’est un monstre froid, tentaculaire, bureaucratique, déconnecté du corps social et sociétal, qui s’est détaché de son socle de légitimité, les Français.

Même les représentants démocratiquement élus par le peuple n’ont plus le pouvoir d’imposer aux administrations, aux milliers de lois, de normes et de taxes, les justes demandes du peuple.

C’est ainsi que naissent les révolutions, la rue contre les urnes, lorsque le pouvoir, – les pouvoirs, usurpe leurs droits sur le dos des citoyens.

L’élection présidentielle d’avril et mai 2027 suffira-t-elle à réconcilier les Français avec l’État et à nous préserver d’une révolution qui, on le sent bien, pourrait mettre le feu au pays et provoquer une véritable guerre civile, dont les deux leaders s’appelleront Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ?

De plus en plus de citoyens s’élèvent contre cette issue peut-être inéluctable.

Saluons ici l’initiative préparée depuis deux ans par trois mousquetaires de nos libertés, – Ingrid Barrat, Arthur Marle et Moïse Mitterrand, qui se sont mis en tête de proposer aux Français, et plus particulièrement à tous nos parlementaires et au gouvernement actuellement en place, de renverser la table, de refonder l’État pour sauver la France.

Ces trois mousquetaires sont des Milei à la française, avec ce charme français, cette élégance qui leur fait préférer la raison cartésienne à une vulgaire tronçonneuse : ils viennent de publier un ouvrage remarquable, État partout, justice nulle part, chez Chronique Édition.

A mettre entre toutes les mains.

En même temps, ils lancent France-résolution, ce que l’on pourrait appeler un véritable mouvement politique, en tout cas citoyen, pour proposer une réforme constitutionnelle, une réécriture de toutes les lois de notre pays et une réforme profonde de toutes les finances publiques, afin de remettre de la liberté pour sauver la France.

Leurs solutions ? Dégrossir vraiment le mammouth de la puissance publique, et rendre aux Français les marges ainsi créées.

Nous y reviendrons dans le détail les prochaines semaines, tant leurs ambitions et les moyens qu’ils se donnent sont à la hauteur du défi auquel la France est confrontée.

Avec nos trois mousquetaires, il faut choisir : l’État ou les Français. Ils ont choisi, et nous aussi…

Michel Taube