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Jonas Haddad, vous êtes avocat et vice-président de la Région Normandie. Ancien conseiller ministériel, vous intervenez régulièrement sur les questions d’économie, d’emploi et de justice intergénérationnelle. Vous êtes également porte-parole de Bruno…
Il existe une différence fondamentale entre la colère et l’insurrection, entre les revendications et les violences. Une démocratie doit entendre les premières. Elle doit combattre les secondes. Depuis plusieurs jours, des lycéens…
Mediapart accuse le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, d’antisémitisme dans une publication qui fait grand bruit. Le média affirme disposer de preuves capables de mettre en difficulté celui qui, il y…