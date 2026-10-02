TVMag.info : Noémie Wira se confie à Aimé Kaniki sur son parcours et la transmission aux jeunes

Présente sur BFMTV, Noémie Wira s’est confiée à Aimé Kaniki, journaliste pour Entrevue et directeur de la publication de TVMag.info, à l’occasion d’un entretien consacré à son parcours et à sa vision du métier. De France 5 à Public Sénat, en passant par Euronews, LN24, B Smart et BFM Business, elle a multiplié les expériences avant de s’installer durablement dans l’univers de l’information, après un début de carrière dans le management et le secteur du luxe.

Au fil de l’échange, Noémie Wira défend une vision du métier reposant sur le terrain, la pédagogie et la capacité à rendre l’information accessible. Elle insiste notamment sur l’importance d’aller chercher les faits avant de les commenter, dans un contexte où les chaînes d’information et les réseaux sociaux accordent une place croissante au débat et à la réaction immédiate.

La transmission au cœur de ses engagements

La journaliste évoque également son engagement auprès de La Dictée pour Tous. Elle souhaite contribuer à rendre la langue française plus vivante et plus attractive auprès des jeunes, en dépassant une approche strictement scolaire. Son objectif est de donner envie de jouer avec les mots, de prendre confiance et de voir la langue comme un outil d’expression plutôt que comme une contrainte.

Noémie Wira réfléchit enfin à de nouveaux formats, notamment sur YouTube et les réseaux sociaux, afin de toucher davantage les jeunes publics. À travers cet entretien accordé à TVMag.info, elle dessine un parcours où journalisme, transmission et engagement éducatif apparaissent de plus en plus étroitement liés.