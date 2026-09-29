Mediapart vs Bardella : les juifs, encore et toujours les juifs ! L’édito de Michel Taube

La bombe Mediapart remet les poncifs les plus voraces de l’antisémitisme sur le devant de la scène politique française.

Les propos tenus où prêtés à Jordan Bardella par Mediapart sont abjects ! Ils sont odieux ! Ils sont ce que l’antisémitisme d’extrême droite mais aussi d’extrême gauche a toujours véhiculé tel un poison mortel.

Nous croyons à l’innocence de Jordan Bardella mais nous nous étonnons que le président du RN n’ait pas prévenu Marine Le Pen dès que Médiapart l’a contacté vendredi, mettant sa candidate à la présidentielle en difficulté. Et s’il a menti, Jordan Bardella démissionnera de la tête du RN, évidemment.

Bardella sera-t-il le Cahuzac de la droite nationaliste ? Attendons les preuves, rien que les preuves, toutes les preuves !

Ceci dit ne nous faisons aucune illusion : le temps judiciaire va être long et Mediapart ne manquera pas de prendre son temps pour feuilletonner la délivrance de ses éventuelles preuves.

C’est pourquoi si Marine Le Pen (qui tient son destin national au meurtre politique de son père qui était notoirement antisémite) veut être épargnée par cette affaire, elle serait inspirée de déclarer très vite :

« bien sûr que je crois Jordan mais s’il s’avérait que ces propos étaient le siens, il cesserait immédiatement d’être mon prochain premier ministre en cas de victoire et président du RN ».

Mais revenons aux juifs ! Encore et toujours les juifs dans le viseur de la haine. Une fois de plus les pires préjugés concernant les juifs sont à nouveau mis sous les feux de la rampe. Et quelle publicité !

Avec l’effet démultiplicateur et la caisse de résonance des réseaux sociaux, combien d’idiots et d’antisémites, des deux côtés des extrêmes, se diront : « ah mais il avait bien raison de penser cela ».

Une fois de plus, les juifs seront la cible facile et bien fragile des complotistes les plus virulents et l’écho des propos relayés par Mediapart feront monter en flèche les préjugés anti-juifs.

Enfin, ne jouons pas les vierges effarouchées : combien de dirigeants politiques nés dans le giron d’Occident et du GUD dans les années 60 et 70 (les futurs Léotard, Madelin, Longuet, Devedjan, Novelli) ont-ils été crypto-antisémites dans leur jeunesse avant de rejoindre le giron républicain.

Honnêtement je préfère un Bardella devenu républicain qu’un Pierre Laval du XXIème siècle, né socialiste et ayant fini collabo, hier avec les nazis, aujourd’hui avec l’islamisme ! On subodore qui pourrait être le Laval d’aujourd’hui…

Michel Taube