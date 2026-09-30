Yulia Lobova Harfouch au premier rang de Saint Laurent aux côtés de Hailey Bieber, Catherine Deneuve et Zoë Kravitz

C’est l’un des rendez-vous qui concentre traditionnellement le plus de célébrités pendant la Fashion Week de Paris. Le défilé Saint Laurent organisé mardi 29 septembre au Trocadéro n’a pas dérogé à la règle. Yulia Lobova Harfouch faisait partie des personnalités venues assister à la présentation de la nouvelle collection de la maison.

Habituée de l’univers de la mode, Yulia Lobova Harfouch a commencé sa carrière comme mannequin avant de se former au stylisme et à la direction artistique. Son parcours l’a amenée à travailler avec plusieurs maisons prestigieuses, parmi lesquelles Chanel, Hermès et Louis Vuitton.

Elle s’est depuis tournée vers les médias et dirige HD Fashion & Lifestyle TV, consacré notamment à la mode, au luxe et à la création contemporaine.

Pour ce nouveau rendez-vous Saint Laurent, Yulia Lobova Harfouch côtoyait un premier rang particulièrement fourni.

Hailey Bieber, Catherine Deneuve, Kate Moss et Zoë Kravitz figuraient parmi les principales personnalités présentes. Carla Bruni et Adèle Exarchopoulos avaient également répondu à l’invitation, de même que Rami Malek, Eddie Redmayne et Zoe Saldaña.

Le monde de la musique était lui aussi bien représenté avec la présence de Rosalía, Post Malone et Rosé. Donatella Versace faisait également partie des grandes figures de la mode aperçues lors de la soirée.

Le spectacle se déroulait dans un décor installé face à la tour Eiffel. Anthony Vaccarello y a présenté une collection largement dominée par des tonalités dorées, ponctuée de silhouettes noires et de références à l’élégance historique de Saint Laurent.

Charlotte Gainsbourg a participé au final avec une performance musicale, donnant une dimension supplémentaire à une soirée qui réunissait une nouvelle fois mode et célébrités au cœur de Paris.