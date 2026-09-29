Affaire Bardella : Fabrice Haccoun contre-attaque dans La Nouvelle Revue Politique

Jordan Bardella a choisi la riposte judiciaire après la publication par Mediapart de conversations privées que le média lui attribue et dans lesquelles figureraient des propos antisémites et complotistes datant de 2013. Le président du Rassemblement national conteste formellement en être l’auteur et parle de « faux grossiers ». Son avocat a annoncé une plainte en diffamation, tandis que Bardella affirme disposer d’éléments susceptibles, selon lui, d’étayer sa version. À ce stade, l’authenticité des échanges est donc au cœur du contentieux entre le responsable politique et le média.

C’est dans ce contexte que Fabrice Haccoun a publié dans La Nouvelle Revue Politique une tribune intitulée « Accusations envers Jordan Bardella, le jeu de “qui a dit ?” ». Son texte insiste notamment sur l’âge de Bardella au moment des faits allégués et sur la nécessité, selon lui, de ne pas transformer des accusations contestées en vérité établie avant que les éléments matériels aient été confrontés. Cette ligne de défense rejoint celle du président du RN, qui nie non seulement la teneur des propos, mais aussi leur attribution même. Mediapart assure de son côté avoir authentifié indépendamment plusieurs dizaines de conversations.

Une bataille qui se joue désormais sur les preuves

Le cœur de l’affaire tient donc moins à l’interprétation politique des messages qu’à leur authenticité. Mediapart affirme disposer d’un ensemble de conversations datant des débuts de Jordan Bardella au Front national, peu avant ses 18 ans. Bardella répond qu’il n’a jamais tenu de tels propos et présente la publication comme une opération destinée à l’atteindre politiquement. Marine Le Pen a également mis en doute l’authenticité des échanges. En l’absence, pour l’instant, d’une décision judiciaire ou d’une expertise publique contradictoire, deux versions incompatibles continuent de s’affronter.

La tribune de Fabrice Haccoun cherche également à replacer cette polémique dans un débat plus large sur le traitement médiatique de l’antisémitisme et sur les critères appliqués aux responsables politiques. Son argumentation consiste à contester ce qu’il considère comme une différence de traitement entre les forces politiques, tout en rappelant que l’accusation visant Bardella repose sur des messages que celui-ci rejette entièrement. La suite de l’affaire dépendra désormais des éléments que Mediapart et le président du RN pourront produire, ainsi que des éventuelles suites judiciaires annoncées par ce dernier.

Emma Ray