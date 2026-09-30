Le regard de l’Arabie saoudite sur le monde : verbatim du discours de Fayçal ben Farhane, ministre saoudien des Affaires étrangères, devant l’ONU

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, a prononcé le 25 septembre 2026 à New York le discours de l’Arabie Saoudite devant la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. VERBATIM :

« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

Majestés, Excellences, Altesses,

Monsieur le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous.

Nous souhaitons tout d’abord féliciter M. Khalil Rahman pour son élection à la présidence de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et lui souhaitons plein succès dans la conduite des travaux de cette session. Nous remercions également Mme Annalena Baerbock pour les efforts qu’elle a déployés durant sa présidence de la 80e session de l’Assemblée générale.

Nous exprimons également notre profonde gratitude et notre appréciation au Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, pour ses efforts constants au service des objectifs des Nations Unies.

Monsieur le Président,

Les travaux de cette session se déroulent à un moment où le monde et le système multilatéral sont confrontés à des défis croissants et sans précédent. Alors que les crises et les conflits se poursuivent dans de nombreuses régions du monde, la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et le droit international, ainsi que de renforcer l’efficacité des institutions internationales dans le maintien de la paix et de la sécurité et la réalisation du développement durable, se fait de plus en plus pressante.

Monsieur le Président,

Les crises ne résultent pas tant d’un manque de ressources ou d’opportunités que d’un manque de respect des principes convenus par la communauté internationale. L’Arabie Saoudite et les pays de la région ont été la cible d’agressions iraniennes qui ont visé leur sécurité, leurs ressources ainsi que leurs installations civiles et économiques. L’Arabie Saoudite réaffirme son plein droit de protéger sa sécurité, sa souveraineté, ses citoyens, les résidents sur son territoire et ses ressources nationales, et appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à tout ce qui menace la paix et la sécurité internationales.

La sécurité de la région du golfe Arabique fait partie intégrante de la sécurité de la région et du monde. La stabilité de cette région vitale est directement liée à la sécurité énergétique mondiale, à la continuité du commerce international et à la pérennité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Monsieur le Président,

La protection de la navigation internationale et la pérennité des chaînes d’approvisionnement mondiales constituent une responsabilité commune qui exige une coopération internationale sérieuse afin d’éviter d’exposer l’économie mondiale à des risques touchant l’ensemble de la planète. Dans ce contexte, l’Arabie Saoudite souligne l’importance de garantir la liberté de navigation dans toutes les voies navigables internationales, notamment dans les détroits d’Ormuz et de Bab Al-Mandab, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Elle souligne également la nécessité de rétablir dans le détroit d’Ormuz la situation qui prévalait avant le 28 février, sans imposer de droits ni de restrictions, et rejette toute utilisation de ces voies vitales comme moyen de pression, de menace ou d’atteinte aux intérêts des États, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

Monsieur le Président,

Les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région et à établir des relations durables entre ses États ne peuvent reposer sur l’hégémonie, l’imposition d’une influence ou l’exploitation des crises, mais doivent être fondés sur le respect mutuel, les intérêts communs, le bon voisinage, le respect de la souveraineté des États et le plein respect du droit international et du droit international humanitaire.

Partant de ce principe, l’Arabie Saoudite soutient les efforts et les initiatives qui contribuent à la désescalade, notamment ceux du Qatar, du Pakistan et des pays frères et amis, afin de contribuer au rétablissement de la stabilité dans la région et de créer les conditions propices au dialogue et à la diplomatie. Elle souligne que tout dispositif relatif à la sécurité régionale doit être global, efficace et durable, traiter clairement les sources de menace et d’instabilité, et que la région doit être entièrement exempte d’armes de destruction massive. Les programmes nucléaires pacifiques doivent également être soumis aux mécanismes internationaux de contrôle, de vérification et de garanties, afin de renforcer la confiance et de préserver la sécurité régionale et internationale.

Monsieur le Président,

La poursuite des souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, le ciblage des civils par l’occupation israélienne, l’entrave à l’acheminement de l’aide humanitaire, les tentatives de déplacement forcé et la poursuite de l’expansion illégale des colonies constituent de graves violations du droit international et du droit international humanitaire. L’Arabie Saoudite réaffirme son rejet de toute tentative de déplacement forcé ou de modification de la réalité sur le territoire palestinien. Elle souligne également qu’une paix juste et durable ne peut être réalisée que par la mise en œuvre de la solution à deux États et l’établissement d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

L’Arabie Saoudite souligne l’importance de soutenir les efforts visant à parvenir à une solution politique globale garantissant la stabilité du Yémen, soutenant son économie et atténuant les souffrances humanitaires de son peuple frère. L’Arabie Saoudite a fourni à la République du Yémen plus de 29 milliards de dollars d’aides humanitaires et au développement et s’est classée, en 2025, au premier rang des donateurs d’aide humanitaire au Yémen.

Dans ce contexte, l’Arabie Saoudite salue la déclaration publiée par les membres du Conseil de sécurité, notamment sa condamnation des attaques de missiles et de drones menées par la milice terroriste houthie contre l’Arabie Saoudite et les navires commerciaux. Elle appelle également la communauté internationale à rejeter et à condamner les agressions et les attaques criminelles perpétrées par la milice terroriste houthie ainsi que ses tentatives de menacer la sécurité de la navigation en mer Rouge et dans le détroit de Bab Al-Mandab.

Concernant le Soudan, l’Arabie Saoudite souligne l’importance de sa stabilité et de la préservation de son unité, de son intégrité territoriale, de ses ressources et de ses institutions nationales. Elle réaffirme que la solution à la crise doit être une solution politique soudano-soudanaise respectant la souveraineté et l’unité du Soudan et reposant sur le soutien aux institutions de l’État soudanais, afin de répondre aux aspirations du peuple soudanais, d’atténuer ses souffrances humanitaires et de renforcer sa sécurité et sa stabilité.

L’Arabie Saoudite soutient tout ce qui contribue à renforcer la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale de la Syrie. Elle salue l’annonce par les États-Unis d’Amérique de la levée de la désignation de la Syrie comme État soutenant le terrorisme, ce qui contribue à lui permettre d’entamer un processus de reconstruction et de développement. Elle réaffirme son rejet de toute violation susceptible de compromettre les efforts visant à rétablir la stabilité et la sécurité en Syrie ou de porter atteinte à sa souveraineté ou à son intégrité territoriale.

Concernant le Liban, l’Arabie Saoudite réaffirme son soutien à l’État libanais et à ses institutions légitimes, à la mise en œuvre de l’Accord de Taif, au monopole des armes par l’État ainsi qu’à la préservation de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité du Liban.

L’Arabie Saoudite réaffirme également son soutien à tout ce qui contribue à assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Irak et de son peuple frère. Elle salue les mesures constructives prises par le gouvernement irakien pour consolider la sécurité, garantir l’indépendance de la prise de décision et assurer le monopole des armes par l’État, de manière à affirmer la souveraineté de l’Irak, à préserver sa sécurité et sa stabilité et à empêcher que le territoire irakien ne serve de point de départ à des attaques contre les pays voisins.

Monsieur le Président,

Les réalisations accomplies dans le cadre de la Vision saoudienne 2030, dix ans après son lancement, constituent un modèle de transformation nationale globale fondé sur la diversification économique, l’investissement dans le capital humain, la promotion de l’innovation, l’autonomisation des jeunes et des femmes, le développement du secteur privé et la consolidation de la durabilité. La Vision a contribué à renforcer la position de l’Arabie Saoudite en tant que centre régional et international des affaires, de l’investissement, du tourisme, de l’industrie, de la technologie et des services logistiques.

Dans ce contexte, la contribution des activités non pétrolières au produit intérieur brut non pétrolier a atteint 55 %, tandis que le taux de chômage des Saoudiens a reculé pour atteindre 6,4 % en 2026, contre 12,3 % en 2016.

Monsieur le Président,

La sécurité énergétique repose sur la solidité et la résilience du système énergétique ainsi que sur sa capacité à faire face aux perturbations et à s’y adapter. Garantir la stabilité des approvisionnements énergétiques, protéger les infrastructures vitales, diversifier les voies d’approvisionnement et préserver la liberté de navigation constituent une responsabilité commune qui nécessite une coopération internationale continue.

L’Arabie Saoudite a concrètement démontré cet engagement lors des perturbations ayant affecté la navigation maritime dans le détroit d’Ormuz, en maintenant la continuité des flux d’approvisionnement énergétique grâce à ses investissements à long terme dans les infrastructures. L’oléoduc Est-Ouest, ainsi que ses stocks pétroliers situés hors de la région, ont contribué à limiter les effets de ces perturbations et à renforcer la fiabilité des approvisionnements destinés aux marchés mondiaux.

L’Arabie Saoudite souligne que la sécurité énergétique et l’action climatique sont deux objectifs complémentaires. Dans cette perspective, elle insiste sur l’importance de ne négliger aucune source d’énergie et d’adopter des trajectoires de transition réalistes et inclusives qui garantissent la sécurité énergétique, protègent le climat et soutiennent le développement économique. Cette approche a contribué à faire de l’Arabie Saoudite l’un des pays affichant les plus faibles intensités d’émissions de carbone et de méthane au monde dans les opérations de production de ressources en hydrocarbures.

L’Arabie Saoudite poursuit le développement d’un système énergétique plus efficace et plus durable grâce à la mise en œuvre de technologies de gestion et de réduction des émissions, notamment le captage, l’utilisation, le stockage et l’élimination du carbone, ainsi qu’au développement des énergies renouvelables, au recours à l’innovation et à la production de combustibles durables, dont l’hydrogène propre. Ces efforts contribuent à la sécurité énergétique, à une utilisation plus efficace des ressources et à la réalisation des objectifs de durabilité.

Monsieur le Président,

Malgré les circonstances exceptionnelles et les tensions croissantes qu’a connues notre région, l’Arabie Saoudite a contribué à stabiliser les échanges commerciaux régionaux et internationaux et à assurer la continuité des flux commerciaux mondiaux. Elle a facilité le transfert des flux d’importation et d’exportation de ses côtes orientales vers ses côtes occidentales, non seulement au service de l’Arabie Saoudite, mais également pour soutenir les pays de la région et du monde.

L’Arabie Saoudite a également fourni un soutien logistique aux pays voisins pendant la crise actuelle, notamment en ouvrant ses aéroports et ses points de passage afin de faciliter le transport des personnes et des marchandises, reflétant ainsi son engagement envers ses responsabilités humanitaires, régionales et internationales.

Face aux évolutions rapides que connaît le monde dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’Arabie Saoudite souligne l’importance de mettre ces technologies au service de l’être humain et du développement et de renforcer la coopération internationale afin d’en garantir une utilisation responsable.

Dans ce contexte, l’Arabie Saoudite a joué un rôle pionnier dans la création du Réseau international des centres de renforcement des capacités en intelligence artificielle, l’une des recommandations issues du Pacte pour l’avenir. L’Arabie Saoudite accueille également à Riyad le Centre international de recherche et d’éthique sur l’intelligence artificielle, sous les auspices de l’UNESCO, contribuant ainsi à renforcer la coopération internationale dans ce domaine et à consolider les principes éthiques régissant le développement et l’utilisation des applications de l’intelligence artificielle.

En conclusion, notre monde a aujourd’hui plus que jamais besoin de sagesse, de responsabilité et de coopération. Aucun État ne peut relever seul les défis auxquels nous sommes confrontés, et la sécurité ne peut s’établir durablement qu’à travers le respect des principes sur lesquels repose la Charte des Nations Unies et du droit international.

L’Arabie Saoudite continuera de travailler avec ses partenaires au sein de la communauté internationale afin de promouvoir le développement durable et les solutions pacifiques aux crises, et de soutenir toute démarche contribuant à consolider la stabilité, à renforcer la confiance et à promouvoir le respect mutuel, en vue de bâtir un avenir plus sûr et plus prospère pour la région et le monde ».