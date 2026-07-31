Les Caraïbes n’ont vraiment pas intérêt à l’indépendance des Antilles françaises ! L’Opi’News de Michel Taube

Lundi 27 juillet, Etienne Desplanques, préfet de la Martinique et Yves Servant, directeur général de l’ARS, ont accueilli l’Honorable Reuben T. Meade, Premier Ministre de Montserrat, cette île indépendante au nord de la Guadeloupe, pour une rencontre de travail consacrée au renforcement de la coopération en matière de santé avec la Martinique.

Le lendemain, l’Honorable Reuben T. Meade, Premier de Montserrat, accompagné du Dr Ingrid Buffonge, Ministre de la Santé, et Serge Letchimy, Président du Conseil exécutif, ont signé une lettre d’intention visant à renforcer la coopération sanitaire entre la Martinique et Montserrat.​La Martinique de Monsieur Letchimy souhaite se tourner vers les Caraïbes et s’intégrer toujours plus dans son ensemble géographique naturel.

Une coopération régionale renforcée s’installe donc pour répondre aux défis communs et mieux accompagner les populations. Plus largement, la CTM et son président Serge Letchimy multiplient les initiatives d’intégration dans les institutions régionales : le 16 juin la Martinique est devenue membre associée de la CARICOM ((Communauté caribéenne). Elle participe aussi à l’OECO (Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale).

Nous voudrions juste partager une idée : si la Martinique veut continuer à aider les Antilles à bénéficier de solutions de santé optimales, peut-être faudrait-il qu’elle n’aille pas trop vite sur le chemin de l’autonomie, de la rupture et de l’indépendance.

Car bon sang, l’excellence du système sanitaire français est due aux Martiniquais mais aussi, les lecteurs en conviendront, à la France (et à l’Union européenne un peu) dans son ensemble.

Si la Martinique peut accueillir des patients de Montserrat, leur ouvrir les portes d’un CHU moderne et bientôt en Guadeloupe dans un CHU flambant neuf, mettre à leur disposition des médecins spécialistes formés en France, c’est parce qu’elle bénéficie depuis des décennies des investissements de Martiniquais, de métropolitains et au final de toute la République française.

Sans ces moyens, cette aide régionale n’existerait pas.

Quelle ironie donc : la Martinique peut aujourd’hui tendre la main à ses voisins indépendants parce qu’elle est restée au sein de la France. Et c’est parce que, consultation après consultation, les Martiniquaises et les Martiniquais ont choisi de rester dans la République que l’autonomiste Serge Letchimy peut aujourd’hui se montrer généreux.

Avec cette visite de l’Etat de Montserrat, Serge Letchimy démontre que la plus grande force de la Martinique n’est pas de s’éloigner de la France, mais de pouvoir s’appuyer sur elle.

Michel Taube