Le média toujours bien informé RCI nous l’apprend : il y a du grabuge à la direction des fonds européens de la CTM.

Pendant que la Collectivité Territoriale de Martinique prétend vouloir mieux mobiliser les fonds européens, les fonctionnaires locaux qui en assurent quotidiennement la gestion tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme.

La raison ? Pour dénoncer les retards de paiements aux entreprises et associations en souffrance de fonds européens bloqués par la CTM et dont beaucoup ont déjà fait faillite (quelle honte !) ?

Pas du tout !

Une centaine d’agents de la Direction des fonds européens se mobilisent pour dénoncer leurs nouvelles conditions de travail, imposées à l’occasion de leur déménagement vers le Centre Delgrès.

Le cœur du problème ? Des bureaux en open space pour des équipes dont les missions exigent concentration, confidentialité et échanges permanents avec les institutions européennes ainsi qu’avec les porteurs de projets martiniquais.

Selon le syndicat Force Ouvrière, les rares aménagements consentis – quelques plaques de plexiglas héritées de la période Covid – sont loin de répondre aux exigences d’un service stratégique pour le développement de la Martinique. On exagère peut-être un peu !

Au-delà d’un simple conflit social, derrière un open space mal pensé, c’est peut–être aussi l’inefficacité de l’action publique qui mériterait des arrêts de travail, en solidarité avec les Martiniquais qui souffrent de l’incompétence congénitale de la CTM façon Letchimy !

Michel Taube