Serge Letchimy vous parle de Martinique 2050 ? Nous, on vous parle de 2026 !

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Quelques heures à peine après la signature de l’accord-cadre, les deux signataires répètent qu’il n’est ni question d’autonomie, ni d’indépendance. Qui parle d’autonomie, disent-ils ? Qui parle d’indépendance ? Pourtant, la lecture…
Parfois, la mort vous tire, comme un tapis sous les pieds, d’une discrétion existentielle que vous cultiviez quotidiennement comme un jardin fleuri, tout en vous concédant néanmoins le temps de vous résigner…
Le saviez-vous ? Il y a des industries dans les Outre-mer. Et pas que du nickel en Nouvelle-Calédonie. Dans la plupart des territoires d’Outre-mer, des industries concourent à la production de biens, d’énergie…
A l’occasion de la conférence organisée par le MODEM Martinique jeudi 2 juillet 2026 à Schoelcher, en marge de la conférence sur la sécurité régionale co-présidée par trois ministres [notre photo], nous…