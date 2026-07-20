Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Imaginons que la Martinique conquière son indépendance. Serge Letchimy premier président de la République de la Martinique règnerait sur un territoire de 0,0043 % de la population mondiale. 0,00076 % des terres…
Selon plusieurs sources concordantes, dont le quotidien italien Il Figlio, le président tunisien Kaïs Saïed aurait récemment subi une lourde intervention chirurgicale à l’hôpital militaire de Tunis après un accident vasculaire cérébral.…
Selon les informations exclusives recueillies par Opinion Internationale auprès de plusieurs sources concordantes, et comme s’en fait état la presse italienne, le président tunisien Kaïs Saïed aurait été victime ces derniers jours…
Petite chronique des raisons pour lesquelles la confiance est la première richesse des nations Comment mesure-t-on la richesse d’un pays ? Depuis des décennies, nous répondons presque mécaniquement : son produit intérieur…
Monsieur Bernard Cazeneuve, « un contrat vous lie donc aux Français », nous confiez-vous dans Le Parisien et dans une Lettre « Tenir la promesse de la France » ? Pourriez-vous nous montrer ce contrat ? Car…
Mettre en garde contre les aventuristes de l’évolution institutionnelle n’est ni une marque de frilosité ni le refus du changement. C’est un devoir de responsabilité envers le peuple martiniquais. Depuis trop longtemps,…