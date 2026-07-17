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Monsieur Bernard Cazeneuve, « un contrat vous lie donc aux Français », nous confiez-vous dans Le Parisien et dans une Lettre « Tenir la promesse de la France » ? Pourriez-vous nous montrer ce contrat ? Car…
Mettre en garde contre les aventuristes de l’évolution institutionnelle n’est ni une marque de frilosité ni le refus du changement. C’est un devoir de responsabilité envers le peuple martiniquais. Depuis trop longtemps,…
Que peut bien nous apprendre l’élection de Mamdani à New York pour la prochaine élection présidentielle française et pour les législatives qui la prolongeront ? À première vue, rien. Les contextes sont…
L’imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams de France, a publié ce texte dans les colonnes du magazine Rupture à l’occasion de la fête nationale. Le 14 juillet est aussi l’occasion de…