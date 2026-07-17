Monsieur Bernard Cazeneuve, « un contrat vous lie donc aux Français », nous confiez-vous dans Le Parisien et dans une Lettre « Tenir la promesse de la France » ? Pourriez-vous nous montrer ce contrat ? Car j’ai beau chercher, je ne le trouve pas !

Trêve de plaisanterie, on ne rigole plus maintenant ! Nous serons demain à 9 mois jour pour jour, et non pas à un an comme tout le monde le dit, d’une échéance vitale pour la France et les Français.

Chaque graine de division dans le vieil arc républicain allant des sociaux-démocrates à LR nous rapproche un peu plus du précipice vertigineux dans lequel le duel Le Pen – Mélenchon plongera la France le dimanche 18 avril 2027 à 20h.

Nous le martelons depuis deux ans : il suffit qu’au premier tour de l’élection présidentielle plus de deux candidats se présentent dans cet arc central, et nous aurons cette mini guerre civile, ce combat entre la France et la Nouvelle France. Suicidaire !

Franchement, Monsieur Cazeneuve, en entrant dans le bal des prétendants pour l’Élysée en 2027, vous et les autres prétendants qui n’ont aucune chance creusez un peu plus la fosse qui accueillera le cercueil de cette France politique à l’agonie.

Arrêtez donc de suicider la France !

Michel Taube