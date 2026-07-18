EXCLU OPINION INTERNATIONALE – Le président tunisien Kaïs Saïed aurait été victime d’un AVC

Selon les informations exclusives recueillies par Opinion Internationale auprès de plusieurs sources concordantes, et comme s’en fait état la presse italienne, le président tunisien Kaïs Saïed aurait été victime ces derniers jours d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et aurait été pris en charge à l’hôpital militaire de Tunis, où il aurait subi une intervention médicale importante. À cette heure, les autorités tunisiennes n’ont communiqué aucune information officielle sur son état de santé.

Si ces informations étaient confirmées, elles ouvriraient une séquence politique majeure en Tunisie. Depuis la concentration des pouvoirs entre les mains de Kaïs Saïed en 2021, laquelle a conduit à une dérive dictatoriale que la Tunisie n’a jamais connue, la question de la succession de l’homme fort de la Tunisie, pieds et poings liés au régime algérien, n’a jamais été publiquement abordée. Une éventuelle incapacité du chef de l’État pourrait raviver les interrogations sur la stabilité des institutions tunisiennes, dans un contexte marqué par une profonde crise économique, sociale et politique.

Opinion Internationale