Au milieu du XVIIème siècle, les cours des bulbes de tulipes s’effondrèrent subitement… Certes, l’IA a plus d’utilité (mais pas le charme) d’un bouquet de fleurs, mais l’IA a l’allure d’une tulipe déjà fanée en Asie ce matin.

Cette nuit en effet, les places boursières de Tokyo et surtout de Séoul ont brutalement décroché. Le Nikkei a perdu près de 3 %, tandis que le Kospi sud-coréen s’est effondré de plus de 6 %, entraîné par les géants des semi-conducteurs et les valeurs liées à l’intelligence artificielle. Les investisseurs commencent à douter que les centaines de milliards de dollars engloutis dans l’IA produisent, à court terme, les bénéfices promis.

L’heure est-elle venue de l’éclatement de la bulle de l’IA ?

Menace d’autant plus sérieuse que cette crise impacte aussi les matières premières et les énergies dont l’IA se nourrit avec les métaux rares notamment.

Les marchés redécouvrent une vérité vieille comme la Bourse : une révolution technologique peut être bien réelle tout en donnant naissance à une spéculation démesurée. Internet a transformé le monde… après avoir provoqué le krach de 2000.

L’intelligence artificielle changera nos économies, nos entreprises, nos emplois et nos vies. Cette révolution ne reculera pas.

Mais cette révolution ne se fera pas sans dégâts dans deux secteurs vitaux : en matière d’emploi et de formation, seuls ceux qui convertiront les jeunes et les travailleurs à l’IA auront un avenir radieux.

Mais là où le bât blesse déjà, c’est sur les marchés : n’ont-ils pas déjà valorisé les profits pour les dix ou quinze prochaines années ? Si tel est le cas, la correction qui s’amorce pourrait n’être que le début d’un retour à la réalité.

La valeur mirifique du groupe Space X d’Elon Musk, reposant sur des promesses délirantes de conquête de Mars et de l’espace, est vite retombée : après une introduction en Bourse spectaculaire, l’action est retombée à peine au-dessus de son prix d’introduction. Le titre a corrigé d’environ 40 %, sous l’effet de prises de bénéfices, d’interrogations sur sa valorisation et des investissements massifs dans l’IA et les infrastructures spatiales.

Le monde de l’IA connaîtra-t-il le même sort ?

Quand les promesses vont beaucoup plus vite que les résultats, cela finit par faire pschitt !

Michel Taube