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Que peut bien nous apprendre l’élection de Mamdani à New York pour la prochaine élection présidentielle française et pour les législatives qui la prolongeront ? À première vue, rien. Les contextes sont…
L’imam Hassen Chalghoumi, président de la Conférence des imams de France, a publié ce texte dans les colonnes du magazine Rupture à l’occasion de la fête nationale. Le 14 juillet est aussi l’occasion de…
La reprise des hostilités entre les États-Unis de Donald Trump et les Gardiens de la révolution iraniens n’a rien d’une surprise. Le cessez-le-feu conclu il y a un mois était profondément déséquilibré…
À chaque élection présidentielle, le même scénario se répète. Les années passent, les noms changent mais les attentes demeurent. Hier, certains voyaient en Emmanuel Macron le recours tant attendu capable de dépasser…
Quelques heures à peine après la signature de l’accord-cadre, les deux signataires répètent qu’il n’est ni question d’autonomie, ni d’indépendance. Qui parle d’autonomie, disent-ils ? Qui parle d’indépendance ? Pourtant, la lecture…