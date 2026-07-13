14 Juillet by(e) Macron : vive la France ou Vive l’Europe ? L’Opi’News estival de Michel Taube

C’est le dernier 14 Juillet d’Emmanuel Macron avant la fin de son second quinquennat… et qui sait, peut-être avant un retour en 2032 ?

Au lendemain d’un Sommet de la coalition des volontaires pour l’Ukraine, le chef de l’État a voulu faire de cette édition 2026 un symbole de son héritage politique. Placé sous le thème du « réveil stratégique de l’Europe », le défilé sera exceptionnel : accès par QR code, démonstration militaire inédite, plus de 6 600 militaires, près de 100 avions, des dizaines d’hélicoptères, de nombreuses délégations étrangères et une mise en scène XXL de la défense européenne.

Cela restera sans doute comme la marque de la décennie Macron : l’affirmation constante d’une France au cœur du projet européen. Des discours de la Sorbonne à la mobilisation en faveur de l’Ukraine, en passant par la volonté de bâtir une Europe de la défense, Emmanuel Macron aura poursuivi cette ambition avec une constance jamais démentie.

Ce 14 Juillet, ce sera évidemment vive la France !

Mais, pour Emmanuel Macron, ce sera aussi vive l’Europe !

Une vision qui disparaîtra en 2027 ? Aux Français d’en décider avec le choix de sa ou on successeur ?

Michel Taube