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« L’indépendance de la France » est un thème devenu récurrent de la vie publique, mais relève aujourd’hui davantage du réflexe rhétorique que d’une réalité. La France fut indépendante lorsqu’elle dominait une Europe qui…
Comme nous l'écrivions fin janvier (https://t.co/fNlSxLJLp9), d'ici le 21 mars et la fête de Norouz, Nouvel an persan, symbole de la lumière, le peuple iranien sera libéré du joug théocratique et islamique…
Au lendemain de l’intervention surprise des forces américaines pour interpeller Nicolas Maduro, exfiltré avec son épouse vers les États-Unis où il croupit déjà dans une prison de Brooklyn à New York, nous…
La question dérange parce qu’elle oblige à regarder au-delà des slogans, des discours calibrés et des images soigneusement construites. Elle dérange parce qu’elle ne met pas en cause une intention proclamée, mais…
Il y a des projets qui racontent une île mieux qu’un long discours. Le Toumelin est de ceux-là. Inscrit au Patrimoine National et unique Monument Historique des Outre-mer, ce trois-mâts goélette de 28 mètres…
Nos chers parlementaires ultramarins pensent-ils à autre chose que la vie chère lorsqu’ils déposent des propositions de loi ? Ont-ils à l’esprit le pouvoir d’achat réel, le développement économique, la sécurité, la…