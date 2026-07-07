Le sommet Inde-Japon 2026 : une coopération stratégique en plein essor

La visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi en Inde au début du mois de juillet 2026 illustre une dynamique importante mais souvent sous-estimée en Europe : le renforcement rapide du partenariat entre deux grandes démocraties asiatiques, le Japon et l’Inde.

Ce 16ᵉ sommet annuel Inde-Japon à New Delhi a permis de confirmer une coopération déjà solide, mais désormais clairement orientée vers des enjeux stratégiques et industriels de long terme.

Les deux pays ont annoncé un approfondissement de leur collaboration dans plusieurs domaines structurants : semi-conducteurs et technologies avancées, intelligence artificielle, minerais critiques et chaînes d’approvisionnement, énergies propres, santé et industries pharmaceutiques, sécurité maritime et défense.

L’objectif commun est de renforcer la résilience économique face aux tensions géopolitiques et aux dépendances excessives dans certaines chaînes de valeur.

La relation économique entre les deux pays est déjà bien installée. On compte environ 1 400 entreprises japonaises présentes en Inde, et le commerce bilatéral a atteint environ 27,5 milliards de dollars pour l’exercice 2025–2026.

Le Japon reste également un investisseur majeur dans les infrastructures indiennes, notamment dans les transports, l’énergie et les projets urbains.

Ce sommet s’inscrit dans un contexte plus large : celui de la montée en puissance de l’Indo-Pacifique comme espace économique majeur du XXIᵉ siècle. L’Inde cherche à diversifier ses partenariats technologiques et industriels, tandis que le Japon renforce sa stratégie de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et de coopération avec des économies émergentes à fort potentiel.

Pour l’Europe, et en particulier pour la France, cette évolution est surtout une invitation à renforcer encore les liens avec ces deux partenaires essentiels. La France entretient des relations solides avec l’Inde et le Japon et déploie une même vision Indo-Pacifique depuis qu’Emmanuel Macron est à l’Elysée.

Inde, Japon, France : un axe multilatéral au service de ‘Indo-Pacifque se dessine.

Michel Taube