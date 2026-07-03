Un salon littéraire qui nous rend tous créoles ! La chronique d’Emmanuel de Reynal

Un salon littéraire doit-il être un temple réservé à une élite triée sur le volet, un cénacle feutré où seuls quelques initiés, adoubés par quelques grands prêtres auraient le droit de cité ? Un salon littéraire doit-il être le reflet d’une culture descendante qui distribue ses bons points et décide, du haut de son piédestal, ce qui est digne d’être lu et ce qui ne l’est pas ?
Car la tentation peut être grande. À vouloir enfermer la culture dans une tour d’ivoire, on finit par l’isoler d’un public qui ne demande qu’à lire, à échanger et à se reconnaître dans ses auteurs. C’est précisément ce dogme de l’élitisme que le salon littéraire de Tous Créoles vient bousculer avec pragmatisme et audace.
Ce salon, qui se déroulera les 4 et 5 juillet dans les jardins de l’Habitation Clément, réussit le tour de force de rassembler 50 auteurs et acteurs du livre, dans un même élan de partage.
La richesse de ce rendez-vous tient précisément dans son refus des barrières artificielles, et donc dans la qualité de ses membres participants :
- Plus de la moitié des auteurs invités sont portés par de véritables maisons d’édition, garantissant la structure et le rayonnement des belles plumes de notre territoire.
- L’autre moitié, portée par l’envie farouche, sont des auteurs en auto-édition. Car loin d’être un second choix, l’auto-édition est un laboratoire de talents, une liberté que s’offrent des écrivains courageux pour aller à la rencontre directe de leur lectorat sans attendre de permission.
- La présence de structures éditoriales et d’un libraire de premier plan comme la Fnac achève de structurer cet événement comme un véritable marché du livre, dynamique et ancré dans le réel économique.
Le grand piège qui guette parfois les manifestations culturelles, est l’entre-soi. Une forme de paresse intellectuelle consistant à décréter qu’un livre auto-édité manquerait cruellement de légitimité, tout en fermant les yeux sur le fait que certains des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale ont commencé leur vie loin des circuits traditionnels.
En accueillant sans distinction le talent certifié des maisons d’édition et l’audace des indépendants, le salon de Tous Créoles refuse la caricature. Il rappelle que la valeur d’une œuvre se mesure d’abord à l’émotion du lecteur. Et il assume un positionnement moderne : celui de la démocratie culturelle. Car oui, nous avons besoin de toutes les forces vives pour faire vivre le livre en Martinique. Et cette force magnifique sera là samedi 4 et dimanche 5 juillet, visible et vivante dans ces 50 visages qui, ensemble, font tourner les pages de notre littérature créole.
Emmanuel de Reynal
Auteur martiniquais engagé dans la vie économique et sociale de son île, la Martinique, Emmanuel de Reynal poursuit depuis 2020 une démarche littéraire intense avec dix livres parus. Son écriture, ancrée dans la réalité caribéenne mais portée par une ambition universelle, explore les fractures de notre histoire pour y déceler des voies d’apaisement.
Son parcours se définit par une exploration de genres variés, chacun étant un levier différent pour interroger le lien humain : l’essai philosophique et le dialogue sociétal avec Ubuntu, ce que je suis et Dialogue Improbable (co-écrit avec Steve Fola Gadet) ; le récit initiatique et poétique dans Ti-Prince ou Le passeur de rimes ; la fiction spéculative et d’anticipation enfin avec Les chemins de Gabriel et Une Minute et, son dernier ouvrage, L’écho d’avant.
Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, unissent leurs efforts pour valoriser le patrimoine culturel martiniquais lors d’un rendez-vous littéraire d’exception.
Les 4 et 5 juillet 2026, les jardins de l’Habitation Clément, au François, s’ouvriront à cinquante auteurs et à tous les amoureux du livre, dans un cadre patrimonial unique.
En deux jours, auteurs, lecteurs et passionnés de littérature se retrouveront pour partager, débattre et célébrer le livre sous toutes ses formes. Au programme, séances de dédicaces, échanges, conférences et tables rondes, lectures publiques en plein air sur les abords ombragés de l’étang.
Cinquante auteurs seront présents, couvrant l’ensemble des genres littéraires : romans, essais, livres de jeunesse, poésie, récits historiques… Une invitation à traverser les univers, des plus intimes aux plus universels.
Cette édition 2026 a l’insigne honneur d’accueillir Gisèle Pineau comme invitée d’honneur. Romancière guadeloupéenne de renommée internationale, lauréate de nombreux prix littéraires, Gisèle Pineau est l’une des voix les plus puissantes et les plus singulières de la littérature antillaise contemporaine. Son œuvre, traversée par la mémoire, l’identité et la condition des femmes, résonne avec une force particulière dans l’espace caribéen.
« Écrire, c’est toujours un voyage vers l’autre, un acte de mémoire et d’espérance. »
Sa présence sera sans nul doute l’un des moments forts de cette édition, l’occasion d’échanges privilégiés avec le public martiniquais.
Grande nouveauté de cette édition : le Salon décerne pour la première fois son Prix littéraire. Cinq finalistes, sélectionnés par un comité de lecture indépendant, ont soumis leurs œuvres à L’appréciation d’un jury composé de personnalités du monde des lettres et de la culture.
Le ou la lauréate recevra une dotation de 3 000 € ainsi qu’une œuvre originale de l’artiste Robert MANSCOUR, figure incontournable de la création plastique martiniquaise. Ce prix, ancré dans l’excellence et l’ouverture, ambitionne de s’imposer comme l’une des distinctions littéraires de référence dans l’espace caribéen.
- Dates : samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, de 10h à 18h
- Lieu : Jardins de l’Habitation Clément — Le François, Martinique
- Entrée gratuite, ouverte à tous
- Auteurs présents : 50 auteurs, tous genres littéraires confondus
- Remise du Prix du Salon Littéraire : le samedi 4 juillet 2026 à 17h
Louis ALEXIS ABEL, André BERTHON, Daniel BERTÉ, Christian BOUTANT, Arlette BRAVO-PRUDENT,Jessie BRAY ARDENNE, Camille BRISTOL, Richard BUNOD, Aimé CHARLES-NICOLAS, Carolle CHATOT-HENRY, Stéphanie CHOUX, Emmanuel de REYNAL, Suzanne DRACIUS, Jude DURANTY, Charles-Henri FARGUES, Guy FLANDRINA, Francette FLORIMOND, Bruno GIROUX, Marc HEDRICH, Michelle HOUDIN, Eudoxie JL QUECLAN, Lyne LABEAU, Laurence LABORDE, Chloé LAGARRIGUE, Elisabeth LANDI, Térez LEOTIN, Jean-Michel LOUTOBY, Ulrika MANOIR, Catherine MARCELINE, Karine MARIE, José MARRAUD des GROTTES, Sylvie MESLIEN, Mickael MICHAU, Roset MONGIN, Rosine MONDOR, Francine NARECE, Raphaël NICOLE, Daniel OLIERE, Gisèle PINEAU, P.S. HOGGAR, Arlette PUJAR, Rudy RABATHALY, Marcel RAPON, Pascale RAYMOND ARMEDE, Emmanuel ROUGIER, Jean-Marc TERRINE, Serge THALY, Valérie TRODDAL, Renée-Laure ZOU.