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Opinion Outre-Mer
12H00 - lundi 6 juillet 2026

Disparition de Georges Dorion. L’hommage du CASODOM et du Réseau des Talents de l’Outre-mer

 

Disparition de Georges Dorion. L'hommage du CASODOM et du Réseau des Talents de l'Outre-mer

C’est à Opinion Internationale que Georges Dorion avait accordé une de ses dernières interviews, le 22 janvier dernier. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches et sommes convaincus que son oeuvre et sa vision porteront les Outre-mer et la France pour longtemps.

Le CASODOM et le Réseau des Talents de l’Outre-mer ont la grande tristesse d’annoncer le décès, survenu ce lundi 6 juillet 2026, de Monsieur Georges DORION, ancien Président du CASODOM de 1993 à 2012, et Président d’honneur de Réseau des Talents de l’Outre-mer depuis 2013.

Officier de la Légion d’Honneur, diplômé de l’ENA, et ancien Inspecteur général des Affaires sociales, il s’est illustré en de nombreux domaines : l’un des meilleurs spécialistes français de la Sécurité sociale, un Essayiste auteur de plusieurs publications où il a notamment livré un regard lucide et acéré sur la société martiniquaise à laquelle il était viscéralement attaché.

Pour se limiter ici à ses activités associatives, il laissera le souvenir d’un très grand Président du CASODOM, et il y a laissé une empreinte profonde.

Lorsqu’il en prend la Présidence en 1993, l’association connaît depuis plusieurs années de profondes difficultés, risquant d’affecter sa pérennité, à la suite de la disparition de son modèle économique qui avait reposé depuis 1988, et ce pendant une vingtaine d’années, sur l’organisation de voyages-vacances dont ont bénéficié plusieurs milliers travailleurs des Antilles/ Guyane et de la Réunion: cette mission d’intérêt général, que notre association avait initiée et portée, s’était en effet trouvée remise en cause à la suite de l’ouverture du transport aérien à la concurrence, et de la disparition du monopole d’Air France à partir de 1985.

C’est grâce à son opiniâtreté et à la force de caractère qu’on lui connaît, que le CASODOM a pu relever la tête, grâce à la mobilisation du réseau de partenariats solides qu’il parvint à mobiliser en faveur de notre association.

Georges DORION a aussi été un visionnaire.

D’abord en promouvant une nouvelle mission venant en complémentarité des actions sociales du CASODOM : celle de mettre en valeur, à partir de 2005, les « Talents de l’Outre-mer », faisant ainsi de notre association, la seule s’investissant à la fois dans l’aide aux plus démunis, et dans la promotion des fortes potentialités exprimées par ses « Talents ».

Et pour parfaire cette initiative et lui donner tout son sens, en suscitant et en favorisant la création du « Réseau des Talents de l’Outre-mer », association ayant pour objet de fédérer les Talents distingués par le CASODOM ainsi que de mener des actions propres en faveur des Outre-mer, et placée sous la Présidence de Yola Minatchy, Talent confirmée distinguée lors de la première cérémonie de remise des prix que Monsieur Georges DORION avait présidée en 2005.

Le « Réseau des Talents de l’Outre-mer » pleure la perte d’une figure tutélaire, d’un père fondateur et spirituel, d’un phare. Yola Minatchy, par ailleurs 1ére Vice-Présidente du CASODOM, nous représentera aux obsèques qui se dérouleront en Martinique.

Le CASODOM n’aurait pas eu sans lui le même visage en célébrant cette année, à la fois le 70ème anniversaire de sa création, et les 20 ans de l’institution du prix des « Talents de l’Outre-mer ».

« Le tombeau des morts, c’est le cœur des vivants », relevait à juste titre Jean Cocteau !

Les deux associations, membres des Bureaux et des Conseils d’administration, adhérents et sympathisants, présentent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances.

 

Catherine Edwige, Ancienne Présidente et Administratrice du CASODOM

Yola MINATCHY, Présidente du Réseau des Talents de l’Outre-mer

Jean-Claude SAFFACHE,, 1ère Vice-Présidente du CASODOM Président du CASODOM