Pourquoi Israël et les Etats-Unis divergent de plus en plus sur la guerre en Iran. La chronique de Guy Dabas, ancien officier de marine

La divergence entre les Etats-Unis et Israël est de plus en plus flagrante. Beaucoup maintenant se demandent, – il était temps, si Trump et Netanyahou ont échangé sérieusement avant de déclencher la guerre et si les ministres des affaires étrangères et de la défense se parlent.

Objectif d’Israël : pour Netanyahou c’est un succès. Il a torpillé tout accord possible entre USA et Iran, ce qui était son ambition, éliminé la tête de la pieuvre, avec un programme nucléaire très affaibli. Israël veut casser l’Iran, le fragmenter type Irak – Syrie.

Objectif américain : changement de régime, neutraliser le nucléaire et le balistique, restaurer la sécurité de navigation à Ormuz. Préserver l’avenir de l’Iran et sa culture. Garder un moyen de pression face à la Chine avec le pétrole vénézuélien et iranien.

Les objectifs des deux pays divergent.

Israël économise ses missiles pour faire durer le conflit, Trump souhaite terminer le conflit. Pas d’ambassade américaine à Téhéran depuis 1979, aucune connaissance du terrain par les Etats-Unis. Donc aucune compréhension du logiciel iranien par les Américains qui de surcroit ne consultent pas leurs alliés. Vous ajoutez à cela la touche de Trump qui a déclaré les diplomates inutiles et pourris dès son élection et les a tous virés.

Pourtant les Etats-Unis ont été une grande puissance diplomatique avec Kissinger, Brezinski, James Baker… Ils ont brillé particulièrement dans la gestion de la fin de l’URSS, la première guerre du Golfe. A partir de Clinton, on a eu la chute de leur diplomatie, une gestion désastreuse du Kosovo et l’entrée des pays de l’Europe de l’Est dans l’OTAN, qui a entraîné la naissance de Poutine, merci les Etats-Unis.

Arrêter un conflit sans diplomate chevronné c’est une mission, je me lance, presque impossible. Si en Europe nous avions écouté les diplomates en 1914, la première guerre mondiale n’aurait pas eu lieu.

Couacs aux USA, le 17 mars Tulsi Gabbard, Directrice renseignement national américain, affirme que l’Iran n’a pas relancé son programme nucléaire depuis les destructions de juin 2025. Elle démissionne.

Les Iraniens connaissent parfaitement les faiblesses américaines. Lors de la guerre Iran – Irak les Iraniens ont beaucoup appris en résilience, soutenus par la culture du martyr, et en capacité de nuisance. Ils sont excessivement fiers de leur culture perse. Leur régime est tentaculaire, chaque responsable au sein du gouvernement a sous lui une trentaine de successeurs potentiels. Pour que le système s’effondre il faut en éliminer énormément, il n’est pas certain que la coalition Iran – Israël en soit capable, loin de là. Le peuple est sous contrôle, pas d’internet, et sous un régime de terreur depuis 1979. Les frappes USA – Israël pourraient très bien ressouder le peuple, temporairement, avec le régime.

Ormuz

Tous les marins français savent que le détroit d’Ormuz est bloqué (mines…) à la moindre anicroche avec l’Iran. Il est très surprenant pour ne pas dire incompréhensible que les Etats-Unis n’aient pas anticipé cette situation. Trump est mécontent, seulement six pays (GB, FR, Pays Baltes, Finlande, Suède, rejoints par une vingtaine de pays) ont dit être prêts à contribuer à sécuriser le détroit d’Ormuz une fois que les armes se seront tues .

J’ai fait, comme officier chargé des opérations, une mission de déminage de 9 mois dans cette région : Ormuz c’est étroit, vous êtes toujours à proximité d’une batterie ou de drones iraniens. Quand la distance est courte, il est excessivement difficile de s’en sortir, les systèmes d’armes suivent difficilement car le préavis est trop faible. La logique américaine est « nos navires bombardent de loin » avec risque modéré, et vous, vous êtes à proximité immédiate à essuyer les coups, avec donc risque très important. Un peu fort le marc de café.

Les Etats-Unis ont un problème supplémentaire : il y a plusieurs domaines où ils ne sont pas très bons et où nous les surclassons largement, la guerre des mines en fait partie.

Avenir

Le scénario de l’Iran qui dépose les armes n’est pas compatible avec la structure du pouvoir : on coupe une tête, elle repousse ailleurs. L’autre scénario de reprise des négociations est plombé par Trump et sa suppression des diplomates. Il peut cependant évoluer en rappelant les virés. L’enlisement du conflit est malheureusement un scénario probable.

Les relations Etats-Unis – Israël vont se dégrader car les élites américaines vont comprendre qu’elles ont été complètement manipulées par Israël.

Nous Européens, nous ne devons pas oublier que les Etats-Unis ont donné naissance à Poutine (Kosovo, pays Europe de l’est dans l’OTAN), ils ont déstabilisé toute la Mésopotamie (2003, guerre contre Saddam), créé une vague migratoire et déstabilisé tout le Sahel avec la guerre en Lybie que Sarkozy a soutenu intensément contre l’avis des militaires français. Cela faisait déjà beaucoup, là ils rajoutent une sacrée couche car l’issue de cette guerre contre l’Iran n’est pas visible. On en sort comment ?

Cette situation doit nous inciter vivement à créer des coalitions militaires en Europe (FR, GB, Pologne, Allemagne…) là on pèsera lourd. C’est du ressort uniquement des Etats et aucunement d’une quelconque commission. La Commission européenne doit impérativement se limiter à son rôle qui est très clair dans les traités.

Capitaine de vaisseau (r) Guy Dabas