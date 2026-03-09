Coalition militaire internationale, gouvernement en exil : comment éviter une trop longue guerre contre les mollahs de Téhéran. L’édito de Michel Taube

Et si nous avions sous-estimé la capacité de résistance des gardiens de la Révolution et des mollahs de Téhéran ? Et si cette guerre s’installait dans la durée, provoquant une crise énergétique et géopolitique régionale et mondiale ?

Israël et les États-Unis ont eu raison d’attaquer Téhéran pour en finir avec un régime inique qui, depuis 47 ans, a semé la terreur et les germes d’une islamisation mondiale bien au-delà de ses frontières. Puisque hier nous étions le 8 mars, date de la Journée mondiale des droits des femmes, les femmes iraniennes, mais aussi les femmes dans le monde, méritent bien une bonne guerre pour les aider à recouvrer leur entière liberté.

Notre crainte est que nous entrions dans une antique guerre Iran-Irak. En 1980, au lendemain de la prise de pouvoir par Khomeini à Téhéran, Saddam Hussein a attaqué l’Iran par surprise et pensait en finir très rapidement avec ce nouveau régime. La guerre a duré dix ans et s’est soldée par plus d’un million de morts, avec un régime iranien malheureusement consolidé par un nationalisme islamiste à toute épreuve. Et ce d’autant que les plus durs du régime ont pris le pouvoir à Téhéran depuis le déclenchement de la guerre.

Soyons lucides : les bombardements massifs d’Israël et des États-Unis pourraient susciter en Iran un regain de nationalisme islamiste qui pourrait donner l’énergie à une partie du peuple iranien de résister à cette intervention extérieure. Ne soyons pas dupes : tous les Iraniens ne sont pas des libéraux épris de liberté pour les femmes et de démocratie. Beaucoup soutiennent ou vivent avec le régime des mollahs, surtout chez les hommes des classes populaires et de la classe moyenne qui s’arrangent bien des faveurs que leur donne la religion sur leurs femmes.

Nous sommes convaincus que si les bombardements israéliens et américains sont légitimes, ils ne suffiront malheureusement pas à faire tomber le régime de Téhéran. La seule solution est de constituer une coalition militaire internationale de tous les pays qui ont été bombardés par l’Iran ces derniers jours et qui joindront leurs forces pour mener ce combat légitime.

Mais il faut aussi que les Iraniens de la diaspora aillent plus loin dans leur engagement contre les mollahs. Nous l’avons écrit à plusieurs reprises depuis janvier : la diaspora iranienne se doit de surpasser ses rivalités internes et de s’engager, elle aussi, dans cette guerre sans merci. Quand donc y aura-t-il des volontaires iraniens de la diaspora pour partir au combat en Iran, pour financer et acheminer des armes via les pays voisins, afin de se joindre aux forces israéliennes et américaines ?

Quand donc y aura-t-il un gouvernement iranien en exil, composé des différentes tendances et populations qui composent le peuple iranien ? Monarchistes, Kurdes, militantes féministes, chefs d’entreprise, pourquoi pas même les Moudjahidines du peuple : tout le monde doit se regrouper pour mener cette guerre.

Sans un front iranien et une coalition internationale, les gardiens de la révolution et les mollahs de Téhéran auront de quoi tenir et organiser la riposte à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël.

Cette guerre ne se joue plus sur les plateaux de télévision. Elle se joue sur les terrains d’opérations militaires.

Michel Taube