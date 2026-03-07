Emmanuel Macron face à l’Iran : la sempiternelle guerre de retard. La chronique de Patrick Pilcer

Quand l’Histoire accélère, malgré de bons discours, il arrive que certains décideurs restent à quai.

Début mars 2026, sur la base de l’Ile Longue, le président de la République prononçait un discours solennel sur la dissuasion nucléaire française. Fidèle à la tradition stratégique nationale, il rappelait, à juste titre, le rôle central de notre force de frappe nucléaire dans la sécurité de l’Europe et dans la protection ultime de nos intérêts vitaux.

Le propos n’était pas illégitime. La dissuasion reste l’un des piliers de la stabilité internationale depuis près de huit décennies. Elle a empêché les grandes puissances de se détruire mutuellement.

Mais pendant que Paris revisitait les doctrines du XXᵉ siècle, une guerre bien réelle révélait déjà celles du XXIᵉ.

Depuis la fin février, le conflit opposant l’Iran, d’un côté, aux États-Unis et à Israël, de l’autre, illustre une mutation profonde de la guerre contemporaine. Une mutation silencieuse mais spectaculaire, où la puissance ne se mesure plus seulement en mégatonnes mais en intelligence technologique, en capacité de coordination comme en maîtrise de l’information.

Car cette guerre n’est pas nucléaire, elle est scientifique et algorithmique.

Sur le terrain, les opérations se caractérisent par une synchronisation remarquable des forces alliées américaines et israéliennes. Renseignement, ciblage, coordination, frappe et évaluation se déroulent dans des cycles d’une rapidité inédite. Du côté iranien, les drones aériens et navals comme leurs nouveaux missiles balistiques tentent de saturer l’espace opérationnel. Du côté allié, les avions furtifs frappent avec précision des objectifs stratégiques. Les bombes à pénétration profonde neutralisent des installations enterrées. Les batteries anti-missiles et les nouvelles armes laser éliminent les menaces.

Dans l’ombre, la guerre cybernétique désorganise les réseaux adverses. Les communications sont interceptées, les infrastructures perturbées. Le renseignement humain reste essentiel, mais il est désormais complété par une autre source : la donnée.

Les caméras de circulation, les réseaux numériques, les flux d’informations civils deviennent des capteurs de renseignement militaire. Le champ de bataille n’est plus seulement géographique ; il est informationnel. Israël utilise même la télévision iranienne pour faire parvenir ses messages à la population iranienne.

Dans ce contexte, la possession d’armes nucléaires ne détermine en rien l’évolution immédiate du conflit. La bombe demeure une arme de non-emploi. Une garantie ultime. Un garde-fou stratégique, mais face à la Russie ou la Chine, pas face à l’Iran ou aux mouvements terroristes comme le Hezbollah.

L’arme nucléaire n’est plus l’outil qui permet de gagner les guerres contemporaines. C’est l’une des leçons du moment stratégique que nous vivons. Elle ne protège pas contre la guerre.

Or les guerres modernes ne ressemblent plus à celles que les doctrines stratégiques du siècle dernier avaient anticipées. Elles sont hybrides, rapides, technologiques et profondément interconnectées.

Elles mobilisent moins des armées massives que des réseaux de capteurs, des capacités de calcul, des alliances opérationnelles et une supériorité informationnelle.

Autrement dit : la puissance militaire se mesure désormais autant en lignes de code qu’en ogives. D’ailleurs, le Pentagone ne s’y trompe pas et négocie avec OpenIA et d’autres géants de l’intelligence artificielle pour accélérer sur ce nouveau champ d’action. Et Israël est très en avance grâce à ses unités comme la fameuse 8200.

La France n’est évidemment pas absente de cette transformation. Ses armées disposent de capacités remarquables, ses ingénieurs figurent parmi les meilleurs au monde et son industrie de défense reste l’une des plus performantes d’Europe. Et nous avons Mistral.

Mais le débat stratégique national semble parfois regarder dans le rétroviseur au moment même où le paysage change sous nos yeux.

La vraie question n’est donc pas de savoir si la dissuasion nucléaire doit être maintenue et modernisée. La réponse est évidente : oui. Elle reste indispensable dans un monde où plusieurs puissances nucléaires rivalisent d’ambitions.

La question est ailleurs.

Sommes-nous en train d’investir suffisamment dans les technologies qui détermineront désormais l’issue des conflits ? Avions furtifs, satellites militaires, armes laser, Intelligence artificielle appliquée au renseignement, guerre électronique, systèmes autonomes, cybersécurité offensive, maîtrise de l’espace informationnel. Sans oublier pour autant l’importance du renseignement humain.

La guerre actuelle montre que la supériorité stratégique repose de plus en plus sur la vitesse d’analyse et la qualité des données. L’homme-clé des combats actuels n’est plus vraiment un scientifique spécialiste de la bombe à neutron mais bien plus, façon James Bond, les « Mister Q » du XXIème siècle, capables de piéger des bipeurs ou de placer des puces GPS dans les dents de ses cibles.

Dans ce nouvel environnement, l’avantage appartient à ceux qui savent voir avant les autres, décider plus vite et frapper avec précision. Tout comme à ceux qui savent retourner les personnages clés du camp ennemi.

La dissuasion nucléaire demeure le plafond de verre de la guerre. Mais ce ne sont plus les ogives qui en déterminent le déroulement.

Le paradoxe est donc le suivant : au moment où la France réaffirme son héritage stratégique, les Etats-Unis et Israël nous dévoilent déjà les formes concrètes de la guerre du futur.

Il ne s’agit pas de critiquer la doctrine française, ni de nier l’importance de notre force de frappe. Il s’agit de poser une question simple : la stratégie nationale est-elle pleinement alignée avec la nature des conflits qui émergent ?

Car une grande puissance ne peut se permettre une guerre de retard.

L’histoire militaire est cruelle pour ceux qui préparent la guerre précédente. Les exemples abondent, des cavaleries de 1914 aux lignes Maginot intellectuelles qui ont trop souvent rassuré les stratèges.

Aujourd’hui, la leçon est claire : la puissance militaire se redéfinit sous nos yeux.

Notre Président a raison : la dissuasion reste une clé de la stabilité. Mais elle est loin d’être la seule : la maîtrise de la technologie et des algorithmes devient la clé de la victoire.

Et dans ce nouvel âge stratégique, la question n’est plus seulement de savoir si l’on possède la bombe. La véritable question est de savoir si l’on comprend déjà la guerre qui vient.

Patrick Pilcer

Président de Pilcer & Associés, conseil et expert sur les marchés financiers, auteur de « Radicalement républicain. Le mur n’est pas une fatalité. » (disponible dans la Librairie Opinion Internationale et bientôt dans toutes les bonnes librairies).