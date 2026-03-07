PAPN & CFCO : une complémentarité gagnante au cœur des engagements du Président-candidat Sassou N’Guesso à Pointe-Noire et Dolisie. Par Jésus Providence Niazaire

Lors de ses rencontres citoyennes tenues à Pointe-Noire et à Dolisie dans le cadre de sa campagne, le Président-candidat Denis Sassou N’Guesso a replacé la modernisation du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et la relance du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) au rang de priorités nationales. En affirmant clairement la nécessité d’un système logistique intégré, il a rappelé que la compétitivité économique du Congo repose sur l’alliance stratégique entre le rail et le port ; un tandem historique dont il entend accélérer la transformation.

Depuis le début du XXIᵉ siècle, le PAPN a profondément modifié son image. Grâce à une volonté politique assumée, le port s’est modernisé : terminal à conteneurs de dernière génération, profondeurs adaptées aux plus grands navires de la façade atlantique africaine, digue de protection jouant un rôle de piège à sable, infrastructures de manutention renforcées. Le Président-candidat a salué ces avancées, rappelant qu’elles ont permis au PAPN de s’imposer comme une plateforme maritime de référence dans la sous-région.

Cependant, comme le Président-candidat l’a souligné, aucun port moderne ne peut exprimer tout son potentiel sans un système ferroviaire performant. À ce titre, la modernisation du CFCO représente un enjeu décisif. A l’heure où l’intermodalité est devenue la norme, la connexion ferroviaire constitue l’un des piliers essentiels des chaînes logistiques contemporaines : réduction des coûts, fluidité accrue des flux, limitation des ruptures de charge, baisse des émissions de CO₂, désengorgement urbain autour des zones portuaires.

Le Président-candidat a insisté : la relance du CFCO n’est pas une option mais une nécessité nationale. Si les difficultés structurelles qui affectent le chemin de fer depuis plusieurs années sont indéniables, le Président-candidat a aussi rappelé que de nombreuses nations ont su revitaliser leurs réseaux ferroviaires grâce à des investissements ciblés, une gouvernance modernisée et des partenariats solides. Le Congo doit suivre ce chemin.

Dans cette perspective, le Président-candidat s’est engagé à renforcer l’attractivité du rail, à moderniser les infrastructures, à acquérir du nouveau matériel afin d’améliorer la qualité du service pour les opérateurs économiques et à mettre en place les conditions d’un partenariat durable entre le PAPN et le CFCO.

Ainsi, un PAPN moderne et un CFCO revitalisé constitueront la formule gagnante pour répondre aux défis logistiques, économiques et environnementaux que s’est fixés la République du Congo. Ce couple stratégique, déjà reconnu dans la sous-région, permettra de renforcer l’intégration nationale, de dynamiser les échanges et de soutenir l’essor des activités industrielles et commerciales.

Comme l’a rappelé le Président-candidat, c’est en reconnectant le rail au port que s’ouvrira un nouveau cycle de croissance pour le pays. Le chantier est vaste, mais la vision est claire : faire du tandem PAPN – CFCO l’un des moteurs durables du développement congolais.

Par Jésus Providence Niazaire

Jésus Providence NIAZAIRE est Expert et Consultant ferroviaire auprès de l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer), membre de l’AFFI, l’Association Ferroviaire Française des Ingénieurs et Cadres. Ancien directeur Stratégie et Développement Commercial d’IEC International, une tech think-tank privé pour les infrastructures et la planification des transports, il est issu d’une famille de cheminots.